Gdy Izabela Janachowska została mamą, jej życie stanęło na głowie. Mały Christopher skradł jej serce i stał się oczkiem w głowie. Prezenterka niejednokrotnie podkreślała, że macierzyństwo ją uskrzydla, mimo trudnych momentów, które się pojawiają. Teraz zdecydowanie nie ma o takich mowa, bowiem w jej rodzinie zapanowało wielkie święto - Christopher skończył już 5 lat! Z tej okazji mama przygotowała dla niego przyjęcie, na którym nie zabrakło atrakcji.

W 2014 roku Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński powiedzieli sobie "tak". Od samego początku wydawali się świetnie dobraną parą, bowiem oboje stawiają w życiu na samorozwój i karierę. Po 5 latach musieli jednak nieco zwolnić tempo pracy, ponieważ 10 maja 2019 roku na świat przyszedł ich pierworodny syn - Christopher!

Świeżo upieczeni rodzice zupełnie stracili głowę dla malucha. Swego czasu w rozmowie z "Vivą!" Iza przyznała, że chociaż macierzyństwo nie jest najłatwiejszą z ról w jej życiu, z pewnością jest najpiękniejszą.