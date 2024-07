Klaudia Halejcio po raz kolejny udowodniła, że ma do siebie ogromny dystans. Aktorka podczas relacji na InstaStories pokazała swoim fanom, jaką wpadkę zaliczyła podczas wspólnego wyjścia z narzeczonym. Gwiazda zaprezentowała się w różowej stylizacji do której dobrała buty w tym samym kolorze. Nie uwierzycie, co się stało, kiedy zdjęła swoje szpilki!

Wpadka Klaudii Halejcio podczas wyjścia z narzeczonym

Klaudia Halejcio należy do grona gwiazd, które nie mają problemu z tym, żeby z siebie żartować i właśnie za to internauci ją uwielbiają. Gwiazda chętnie publikuje w sieci zabawne nagrania, ale równie chętnie pokazuje, jak wygląda jej życie prywatne. Ostatnio Klaudia Halejcio pokazała niespodziankę, jaką przygotował dla niej narzeczony na lotnisku, a teraz pochwaliła się wyjątkową relacją ze wspólnego wyjścia z ukochanym.

Gdyby, tak na pierwszą randkę z tobą przyszła taka wystrojona, wymalowana, a nie tak jak to było w jeansach, w t-shirtcie... Co byś powiedział? - aktorka zapytała narzeczonego.

- Wiesz co, to nie ma znaczenia w zasadzie, jak jesteś ubrana bo tak naprawdę znaczenie mają stopy, tylko o stopy chodzi- odpowiedział ukochany Klausii Halejcio. Tak się ocenia ludzi, po stopach. Pokaż swoją stopę, a powiem ci kim jesteś - dodał.

Klaudia Halejcio pochwaliła się więc szczupłymi nogami i efektownymi różowymi szpilkami. Jej narzeczony dodał wówczas, że nie chodzi mu o stopy w butach. Aktorka zdjęła więc szpilki i wtedy okazało się, że jej stopy są różowe!

Właśnie o tym mówiłem, ludzi się ocenia po stopach- żartował narzeczony Klaudii Halejcio.

Czyli co? Nic by z tego nie było? - pytała Klaudia Halejcio.

Nie, absolutnie. Dobrze mi babcia powtarzała "ściągnij jej buta, a się wszystkiego dowiesz" - odpowiedział Oskar.

Tylko spójrzcie, jak wyglądała stopa Klaudii Halejcio. Mina narzeczonego gwiazd mówi wszystko:) Uwielbiamy poczucie humoru tej pary!

