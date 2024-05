Klaudia El Dursi już od pewnego czasu szumnie zapowiadała, że maj to dla niej szczególny miesiąc, ponieważ jej młodszy syn, Jaś, będzie przystępował do Pierwszej Komunii Świętej. Jak się właśnie okazało, to szczególne wydarzenie odbyło się w miniony weekend. Co ciekawe, sama Klaudia El Dursi nie zrelacjonowała jeszcze tego wyjątkowego momentu w sieci, ale za to zrobiła to jej mama Bożena. Przyjęcie było dopięte na ostatni guzik i nie brakowało na nim niesamowitych atrakcji dla gości.

Tak wyglądało przyjęcie komunijne syna Klaudii El Dursi

Klaudia El Dursi już od kilku tygodni bardzo intensywnie przygotowywała się do organizacji przyjęcia komunijnego swojego syna, Jasia. Jakiś czas temu na swoim InstaStories pisała wprost, że ma mnóstwo ważnych decyzji do podjęcia i cała organizacja tego wydarzenia wcale nie jest taka prosta.

Powiem wam, że z tą komunią Jasia to nie są proste rzeczy... Wracam właśnie ze spotkania z organizatorką i dekoratorką i głowa mi pęka od podejmowania decyzji - pisała jakiś czas temu na Instagramie

Na szczęście wszystko wskazuje na to, że prowadząca "Hotel Paradise" podjęła same słuszne decyzje, bo przyjęcie komunijne jej syna było jak z bajki! Zdjęciami z tego wydarzenia podzieliła się na swoim Instagramie mama Klaudii El Dursi, pani Bożena.

Klaudia El Dursi na przyjęcie komunijne swojego syna wybrała białą, elegancką kreację. Gwiazda miała na sobie szerokie spodnie oraz kamizelkę o marynarkowym fasonie. Prowadząca "Hotel Paradise" zdecydowała się również spiąć swoje włosy w elegancki kok.

Jeśli zaś chodzi o samo przyjęcie, to powiedzenie, że było "na bogato" nie będzie przesadą! Oprócz pięknych dekoracji i suto zastawionych stołów, nie zabrakło także wyjątkowych atrakcji dla gości. Pojawił się bowiem animator dla dzieci, który prezentował cyrkowe sztuczki, a także budka z lodami, z której każdy mógł skorzystać.

I jak Wam się podoba? Myślicie, że Klaudia El Dursi wkrótce pokaże więcej ujęć z tego pięknego dnia?

