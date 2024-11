Trzyletnia Nel, córka popularnej aktorki Klaudii Halejcio, po raz pierwszy pojawiła się w profesjonalnej reklamie. Dziewczynka wzięła udział w kampanii promującej popularną markę spożywczą, a jej występ szybko przykuł uwagę widzów. Reklama, emitowana w telewizji, spotkała się z ciepłym odbiorem, a mała Nel zachwyciła swoją naturalnością i przebojowością. Klaudia Halejcio pokazała kulisy nagrania reklamy z jej córką, w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Córka Klaudii Halejcio debiutuje w telewizyjnej reklamie

Klaudia Halejcio, która od lat cieszy się popularnością zarówno jako aktorka, jak i influencerka, otwarcie mówi o swoim wsparciu dla córki. W wywiadach podkreśla, że Nel ma naturalny talent, który objawia się już w tak młodym wieku. Klaudia znana jest z tworzenia śmiesznych filmików w sieci, a teraz okazuje się, że jej trzyletnia córeczka również idealnie odnalazła się w roli aktorki! Dziewczynka pojawiła się na planie zdjęciowym, aby nagrać reklamę pierniczków i akcesoriów do wypieków. Dumna mama pokazała kulisy nagrań.

Aktorka dodała, że choć debiut córki to dopiero początek, widzi w niej potencjał na przyszłość. Zaznaczyła jednak, że dla niej najważniejsze jest, by Nel dobrze się bawiła i czuła swobodnie podczas takich projektów. Reklama z udziałem Nel została zrealizowana w przyjaznej atmosferze, co pozwoliło trzylatce w pełni zaprezentować swoje możliwości. Klaudia Halejcio, obecna na planie, z dumą obserwowała poczynania córki. W filmie zamieszczonym na kanale YouTube wyraźnie czuć, że matka jest zachwycona pracą córki i cieszy się, że dziewczynce to tak bardzo się spodobało.

Mimo że Klaudia Halejcio na planie była sama z córką to tata dziewczynki- Oskar wyraził swój zachwyt. W social mediach napisał:

Nel kosi pierwszy poważny hajs w reklamie. Kto wie, może pójdzie w ślady matki i zacznie podbijać świat show-biznesu? - napisał na swoim InstaStory.

Fani Klaudii Halejcio szybko podchwycili temat debiutu Nel. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy, w których internauci chwalili dziewczynkę za jej naturalność i urok. Nie zabrakło również opinii podkreślających, jak dobrze Klaudia Halejcio wspiera swoją córkę. Wielu fanów wyraziło przekonanie, że Nel czeka świetlana przyszłość, jeśli tylko będzie kontynuować współpracę w podobnych projektach.

Widziałam reklamę w tv. Nel jest urocza w swojej roli, cudownie się ją ogląda. wesoła, pogodna dziewczynka brawo dla niej

Widziałam reklamę w Tv wyszlo niesamowicie pięknie i świątecznie. Rośnie mała gwiazda. Z niecierpliwością czekam na kazdy kolejny odcinek.

Cudowna aktoreczka rośnie. Widać, że cieszy ją udział w reklamie i nie czuje żadnej presji! - rozpisują się fani.

