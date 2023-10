Klaudia Halejcio chętnie relacjonuje na Instagramie swoje życie rodzinne i pokazuje codzienność z ukochaną córką, Nel. Teraz dumna mama ma powody do świętowania - 2 czerwca dziewczynka obchodziła drugie urodziny. Klaudia Halejcio podzieliła się z fanami uroczymi zdjęciami córki, a nawet pokazała ujęcia ze szpitala w dniu porodu.

Klaudia Halejcio świętuje drugie urodziny córki. Pokazała zdjęcia z dnia porodu

Klaudia Halejcio jest znana z ogromnego dystansu do siebie i do macierzyństwa. Gwiazda często publikuje zabawne filmiki czy rolki, również z udziałem narzeczonego czy córki - ostatnio Klaudia Halejcio pokazała niespodziankę, jaką przygotował narzeczony po jej powrocie z wakacji Teraz influencerka ma kolejny, wyjątkowy powód do świętowania!

- Moja słodka, urodzinowa dziewczynka - napisała na Instagramie Klaudia Halejcio.

Na instagramowym profilu Klaudii Halejcio pojawił się wpis z wyjątkowymi ujęciami małej Nel, która pozuje między innymi z mamą na tle natury. Gołym okiem widać, że to już naprawdę duża dziewczynka!

Oprócz wpisu z życzeniami, aktorka i influencerka podzieliła się też z fanami wspomnieniami z dnia porodu, który - jak wspomniała - miał miejsce podczas pandemii.

- Ale nas zaskoczyłaś prawie miesiąc przed terminem: rzęsy poprzyklejane (...) trzeba było z poduszki zbierać... total make-up - który spłynął - super - napisała na Instagramie Klaudia Halejcio.

Instagram @klaudiahalejcio

Fani od razu dołączyli się do urodzinowych życzeń dla córki Klaudii Halejcio.

- Kiedy to zleciało!? ???????? Wszystkiego naj dla was dziewczyny????????

- Już 2 latka ???? ale ten czas pędzi! Wszystkiego najlepszego dla Ciebie Klaudia i dla Nel.

- Bez dwóch zdań, ona jest boska ????☀️???? najlepsze życzenia dla Nel ????

- Wszystkiego najlepszego w Dniu Urodzin ???? dla małej księżniczki ❤️

Instagram @klaudiahalejcio

Zaskoczyły Was urodzinowe kadry i zdjęcia ze szpitala opublikowane przez Klaudię Halejcio? My również dołączamy się do życzeń dla córeczki Klaudii Halejcio!

