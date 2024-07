Artystka roku 2015 - głosowanie

4 z 11

Margaret

Margaret nie zwalnia tempa. W tym roku promowała płytę "Add the blonde" (m.in. wydając singiel "Heartbeat"), na jesieni nagrała zaś album z Matt'em Duskiem "Just the two of us", którą promują dwa single. Ponadto, piosenkarka wystąpiła w kilku dużych kampaniach reklamowych, nagrała piosenkę świąteczną, poprowadziła program w TVP 1, jest gwiazdą Sylwestra TVP 2... I tak moglibyśmy wymieniać bez końca sukcesy Margaret. Więc chyba do idealna kandydatka do tytułu Artystka Roku 2015!

