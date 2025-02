Wystartowała trzecia edycja plebiscytu Top Seriale, organizowanego przez Wirtualną Polskę. Internauci mogą głosować na swoje ulubione produkcje z 2024 roku do 3 marca. Uroczysta gala finałowa odbędzie się 20 marca w hotelu Sofitel w Warszawie.

Plebiscyt Top Seriale cieszy się rosnącą popularnością, a jego prestiż podkreślają zaangażowani ambasadorzy oraz kapituła ekspertów. To właśnie oni wspierają wybór najlepszych seriali oraz nadają wydarzeniu wyjątkowy charakter.

W skład kapituły wchodzą m.in. dziennikarze, krytycy filmowi oraz osoby związane z branżą rozrywkową, co gwarantuje merytoryczny poziom konkursu i jego obiektywność. Ambasadorami tegorocznej edycji są Karolina Korwin Piotrowska, Nikodem Rozbicki, Marta Żmuda Trzebiatowska, Paulina Gałązka, Michał Sikorski, Kaja Szafrańska i Jacek Cygan.

Seriale to dziś nie tylko rozrywka, ale i ważny element kultury, który łączy ludzi, budzi emocje i inspiruje rozmowy. Top seriale to jedyny plebiscyt w Polsce, który nagradza twórców z platform streamingowych. Nasz plebiscyt daje głos widzom – to oni decydują, które produkcje zasługują na statuetki. To świetna okazja, by pokazać, jak bardzo doceniamy ich wkład i zaangażowanie. Rok 2024 to kolejny przełomowy czas dla rynku – premiery nowych platform, jeszcze więcej lokalnych produkcji i rosnąca rola polskich twórców. Nasza gala to moment, by podsumować to, co najlepsze i zastanowić się, co dalej

– wyjaśniła Ewelina Gołębiowska, szefowa redakcji JastrząbPost i WP Film.