Grzegorz Hyży

Piasek ma poważną konkurencję! Liryczno-rockowy Grzegorz Hyży kradnie serca fanek w każdym wieku. Jego "Pusty dom" to wielki radiowy hit, a on sam otrzymał nominację do Fryderyka! Układa mu się nie tylko w sferze zawodowej, ale i prywatnej. Brawo!