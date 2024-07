Przebój roku 2015

1 z 11

Zbliża się koniec roku. Czas na podsumowania! My zaczynamy od polskiego przeboju roku 2015. Wybraliśmy dla Was 10 propozycji, chociaż wewnątrz redakcji mieliśmy długie dyskusje, które piosenki powinny być nominowane.

Wzięliśmy pod uwagę notowania list przebojów, liczbę wyświetleń na YouTubie oraz występy na festiwalach czy w programach rozrywkowych. Mamy nadzieję, że wśród nich jest Wasza ulubiona. Zachęcamy Was do wzięcia udziału w naszym plebiscycie. Głosowanie potrwa do 27 grudnia (niedziela) do 24:00. Wyniki ogłosimy już dzień później.

AKTUALIZACJA

Głosowanie ZAKOŃCZONE! Głosy oddane po północy nie zostaną wzięte pod uwagę, mamy już ostateczną listę z wynikami. Sprawdźcie jutro (29.12), kto wygrał w poszczególnych kategoriach!