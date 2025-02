Po tym, jak w 2020 roku "Rodzinka.pl" nagle zniknęła z anteny, fani nie ukrywali swojego ogromnego smutku. Przez ostatnie lata wielbiciele serialu wielokrotnie apelowali w sieci o powrót uwielbianej przez nich produkcji i w końcu stało się! Już oficjalnie wiadomo, że lada moment rozpoczną się zdjęcia do nowego sezonu "Rodzinki.pl" i wszystko wskazuje na to, że w serialu ponownie zobaczymy Olgę Kalicką. Aktorka właśnie ogłosiła radosne wieści na swoim Instagramie.

Olga Kalicka w nowym sezonie "Rodzinki.pl"

W życiu Olgi Kalickiej ostatnio sporo się dzieje, a to wszystko za sprawą wielkich zmian w jej życiu prywatnym. Jak bowiem wiadomo, aktorka spodziewa się drugiego dziecka, ale mimo to na razie nie zwalnia tempa i w dalszym ciągu pielęgnuje swoją zawodową karierę. I właśnie w temacie nowych wyzwań zawodowych postanowiła odezwać się do fanów. Gwiazda pochwaliła się nowym zdjęciem, na którym widzimy nie tylko ją, ale także baner promujący nowy sezon "Rodzinki.pl".

No to już oficjalnie - przekazała szczęśliwa aktorka

Wszystko wskazuje więc na to, że Olga Kalicka, podobnie jak pozostałe gwiazdy serialu, już wkrótce znów pojawi się na planie produkcji. Ponadto dowiedzieliśmy się, że premiera nowego sezonu "Rodzinki.pl" została zaplanowana na jesień 2025 roku. Kto już nie może się doczekać na powrót hitowej produkcji TVP?

Życie prywatne Olgi Kalickiej

Olga Kalicka to polska aktorka urodzona 4 sierpnia 1993 roku w Piasecznie. Swoją karierę rozpoczęła w wieku siedmiu lat, występując na scenie Teatru Rampa w Warszawie. Szerszej publiczności znana jest m.in. właśnie z roli Magdy w serialu "Rodzinka.pl". W 2019 roku powitała na świecie syna, Aleksego, którego ojcem jest jej były partner, Cezary Nowak. Para jednak rozstała się w 2021 roku.

W listopadzie 2024 roku Olga Kalicka ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Radosną nowinę przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując urocze nagranie z górskiej wyprawy, na którym jej partner całuje ją w ciążowy brzuszek. Aktorka napisała: "Życie to DAR. Czekamy na Ciebie, piękna Duszyczko". To wyjątkowe ogłoszenie spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem fanów, którzy licznie gratulowali przyszłym rodzicom.

Obecnie Olga Kalicka skupia się na przygotowaniach do powitania nowego członka rodziny, jednocześnie dzieląc się z fanami radością związaną z nadchodzącymi zmianami w jej życiu.

