Agnieszka Kotońska jest twarzą TTV, a w ostatnim czasie oglądać ją można na TVN7, gdzie bierze udział w programie "Królowa Przetrwania". Okazuje się, że to nie koniec telewizyjnej aktywności Kotońskiej w tym roku i właśnie teraz zdradziła, gdzie widzowie będą mogli ją zobaczyć już wiosną! Spodziewaliście się?

Agnieszka Kotońska wystąpi w kolejnym programie telewizyjnym

Agnieszka Kotońska to jedna z barwniejszych postaci tegorocznego sezonu "Królowej Przetrwania". Fani cenią ją za bezpośredniość, otwartość i pewnego rodzaju swojskość. Agnieszka coraz częściej jest w kontakcie ze swoimi fanami i dzieli się swoim życiem prywatnym i zawodowym. Nie jest tajemnicą, że popularność zawdzięcza stacji TTV, która od wielu lat angażuje ją do programu "Gogglebox", w którym występuje u boku swojego męża i syna. Na fali tej rozpoznawalności Agnieszka Kotońska brała udział w programie "Back to school" czy "99. Gra o wszystko".

Teraz okazuje się, że najwierniejsi fani Kotońskiej mają powody do radości, ponieważ już wiosną odbędzie się kolejny sezon "99. Gra o wszystko", w którym ponownie wystąpi Agnieszka Kotońska:

Nowy sezon 99. Gra o wszystko już na wiosnę! - napisała na InstaStory Agnieszka.

Widać, że kariera Agnieszki Kotońskiej nabiera rozpędu, a jej największym wsparciem jest mąż Artur, który pozwala na to, aby żona się rozwijała i zdobywała coraz większe grono odbiorców. Oczywiście w programie "99. Gra o wszystko" pojawi się również Artur Kotoński, jednak nie da się ukryć, że to Agnieszka gra pierwsze skrzypce w tym duecie.

Agnieszka Kotońska mierzy się z hejtem

Niestety, sława, popularność czy choćby rozpoznawalność wiążą się z krytycznymi komentarzami w sieci, które niejednokrotnie nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości. Agnieszka Kotońska wie o tym najlepiej, ponieważ już od pewnego czasu zarzucano jej, że nie jest już z mężem i z tego tytułu również się jej obrywało. Okazało się wówczas, że Agnieszka nie pokazywała się z Arturem, ponieważ przebywała w Tajlandii na nagraniach do "Królowej Przetrwania". Co ciekawe, po emisji pierwszych dwóch odcinków show niektóre z internautek zaatakowały Agnieszkę Kotońską, a ta dosadnie odpowiadała na hejt.

Droga pani, jest pewna granica między konstruktywną krytyką a hejtem. Pani właśnie tę granicę przekroczyła. Hejtuje pani, obraża, poniża obcego człowieka. Mam nadzieję, że przepisy prawne w Polsce będą na takim wysoki poziomie, że ludzie pani pokroju będą za to odpowiadać przed sądem. Szczerze wstyd mi za panią i jestem strasznie zdziwiona, że kobieta, mama, która ma własne dzieci, nie potrafi w kulturalny sposób zachować się w internecie. Zdaję sobie sprawę, że telefon i anonimowość dają pani pewną maskę i możliwość komentowania, ale nie w taki sposób

Oglądacie "Królową Przetrwania"? Będziecie oglądać najnowszy sezon "99.Gra o wszystko"?

