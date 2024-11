Dorota i Waldemar wciąż cieszą się sporą popularnością i ogromną sympatią fanów "Rolnik szuka żony". Choć od ich występu w programie minął już ponad rok, to jednak widzowie randkowego show telewizyjnej Jedynki wciąż chętnie śledzą ich losy. W ostatnich miesiącach w życiu Doroty i Waldemara dużo się dzieje, a ma to przede wszystkim związek z narodzinami ich córeczki. I właśnie w tym temacie partnerka znanego rolnika przekazała wspaniałe wieści!

Reklama

"Rolnik szuka żony": Dorota i Waldemar mają powody do radości

Dorota i Waldemar poznali się dzięki udziałowi w 10. edycji "Rolnik szuka żony". Choć początkowo rolnik zdecydował się budować relację z inną kandydatką, Ewą, to jednak w finale programu dowiedzieliśmy się, że ostatecznie to właśnie z Dorotą połączyło go piękne uczucie miłości. Od tamtej pory para wiedzie wspólnie szczęśliwe życie, a od blisko pół roku mieszka razem u Waldemara. Co więcej, w maju br. dowiedzieliśmy się, że Dorota i Waldemar spodziewają się dziecka. Pod koniec września para doczekała się upragnionej córeczki, a teraz właśnie przyszedł już czas na świętowanie dwóch miesięcy Dominisi!

Radosną nowinę o tym, że pociecha Doroty i Waldemara ma już dwa miesiące, pojawiła się na Instagramie partnerki rolnika. Dorota zamieściła urocze zdjęcia, pod którymi znalazł się wyjątkowy wpis.

Dziś nasza Dominisia kończy 2 miesiące. Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na świecie, a radość, jakiej rodzice doświadczają na widok swych dzieci, jest najświętsza - przekazała Dorota

Instagram/bully_b33

Pod nowym postem na Instagramie Doroty szybko pojawiło się mnóstwo ciepłych słów, gratulacji i życzeń od fanów.

Do Tatusia coraz bardziej podobna. Śliczna. Gratulacje, niech zdrowo się chowa

Wspaniale się na Was patrzy, śliczna córcia

Piękności. Cały tatuś. Dużo zdrówka dla Was

Śliczna córcia. Kiedy to zleciało

Wszystkiego najlepszego dla małej - piszą fani

I my również dołączamy się do tych ciepłych słów! Wspaniale patrzy się na szczęście tej pięknej rodzinki.

W tym miejscu warto też wspomnieć, że już w najbliższą niedzielę, 1 grudnia zobaczymy finał 11. edycji "Rolnik szuka żony". Miejmy nadzieję, że kolejne pary powtórzą historię Doroty i Waldemara i stworzą tak szczęśliwą relację.

Reklama

Zobacz także: Agata z "Rolnika" zaskoczyła zdjęciem i nie jest na nim sama. Już nie ukrywa swojego szczęścia