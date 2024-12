Patrycja wpadła w oko Sebastianowi z programu "Rolnik szuka żony" i mężczyzna odkąd przeczytał jej list, zapragnął ją bliżej poznać. Początkowo wszystko szło w dobrym kierunku, jednak rolnik zaskoczył wszystkich i wyznał, że bliżej jest mu do innej uczestniczki - Kasi. Para nie odbyła jednak rewizyty i się niespodziewanie rozstała.

Nie będę zapoznawał się z rodziną, nie ma sensu z mojej strony to dalej sztucznie utrzymywać - mówił przed kamerami Sebastian.

W finałowym odcinku wyszło na jaw, że Sebastian po tym, jak Kasia opuściła jego gospodarstwo, zaprosił Patrycję i spędzili wspólnie kilka dni. Finalnie jednak nic z tego nie wyszło, jednak Patrycja wyznała, że wciąż jej na nim zależy.

Zaskakujące zatem jest to, co Patrycja właśnie ogłosiła na swoim Instagramie. Uczestniczka nie chciała już dłużej czekać i przekazała radosne wieści!

Patrycja z "Rolnika" przekazała radosną nowinę. "Nareszcie wyszło słońce"

Uwielbiane show Telewizji Polskiej, czyli program "Rolnik szuka żony", już od lat przyciąga przed telewizory tysiące widzów, którzy z zaciekawieniem przyglądają się perypetiom uczestników biorących udział w programie. W 11. edycji mieliśmy okazję bliżej poznać trzech rolników: 44-letniego Sebastiana, 37-letniego Marcina i 32-letniego Rafała oraz dwie rolniczki 23-letnią Wiktorię i 57-letnią Agatę. W finałowym odcinku wyszło na jaw, że tylko dwójce z nich udało się odnaleźć to, po co przyszli do programu, czyli miłość. Rafał związał się z Dominiką, a Marcin planuje przyszłość z Anią. Para zdążyła już sobie wyznać miłość, a także otwarcie mówią o zaręczynach, które mają wydarzyć się już lada moment.

Pozostali uczestnicy nie mieli aż tak wielkiego szczęścia - Adam rzucił Wiktorię, Agata stwierdziła, że pozostanie z Irkiem na stopie przyjacielskiej, a Sebastian definitywnie zakończył relację z Kasią. 44-latek w finale przyznał, że po tym, jak jego wybranka opuściła jego gospodarstwo, postanowił się odezwać to swojej byłej kandydatki - Patrycji, jednak po tym, jak wyjechała, znów przestał się do niej odzywać.

Sebastian nie dzwoni jako pierwszy. To dlaczego ja mam cały czas dzwonić? - mówiła Patrycja.

Uczestniczka stwierdziła, że nie chce mówić o swoich uczuciach przed kamerami, jednak wciąż zależy jej na Sebastianie i chce mu dać czas.

O swoich uczuciach nie chcę mówić przed kamerami. Zostawmy to tylko dla mnie - mówiła, po czym dodała -Dam mu tyle czasu, ile będzie potrzebował, ale niech uważa, bo ktoś inny może pojawić się na mojej drodze - oznajmiła.

Patrycja od czasu do czasu dzieli się na Instagramie tym, co słychać u niej po programie i niespodziewanie przekazała radosne wieści.

Po tylu pochmurnych i szarych dniach, nareszcie wyszło słońce. I od razu poranna kawa smakuje lepiej! - napisała uradowana.

Czy Patrycji chodzi wyłącznie o piękną pogodę, czy też w jej życiu nadchodzą istotne zmiany? Tego uczestniczka nie wyjaśniła, niemniej jednak wszystko wskazuje na to, że jest naprawdę szczęśliwa!

A Wy jak myślicie, co Patrycja miała na myśli, publikując ten tajemniczy wpis?

