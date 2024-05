Anna Dereszowska to nie tylko aktorka, ale przede wszystkim mama, o czym dziś postanowiła wspomnieć, publikując nowy post w social mediach. Dziś Dzień Mamy, przez co wiele gwiazd złożyło życzenia swoim kochanym mamom, ale nie zabrakło również wpisów mam, które są dumne z bycia mamami.

Anna Dereszowska postanowiła pokazać swoim instagramowym obserwatorom, którzy widzą ją przede wszystkim przez pryzmat tego, jaką jest aktorką, jak ważne jest dla niej bycie mamą. Dereszowska jest mamą trojga dzieci. Aktorka ma córkę i dwóch synów. Lena urodziła się w 2008 roku i jest córką Dereszowskiej i Piotra Grabowskiego. Maks urodził się w 2015 roku, a Aleksander w 2021 roku i ich ojcem jest Daniel Duniak - obecny partner Anny Dereszowskiej.

Dziś mama Leny, Maksa i Aleksandra obchodzi swoje święto. Zapragnęła wspomnieć czas, kiedy to była w ciąży i opublikowała serię zdjęć z czasu ciąży i po niej.

To ja, Ania – fajny, wrażliwy, pogodny człowiek, kobieta, partnerka, aktorka, a przede wszystkim MAMA

Jak ważne jest w życiu bycie mamą, zrozumie przde wszystkim ta osoba, która ma dziecko. Niesamowita więź, jaka łączy z dziećmi to magia. Nie ma nic piękniejszego na świecie niż ciąża i macierzyństwo. Podobnie myśli Anna Dereszowska, która podzieliła się swoimi wspomnieniami i przemyśleniami.

W dalszej części Dereszowska pięknymi, ale przede wszystkim przyziemnymi słowami wspomniała, za co jest wdzięczna swoim dzieciom. Trzeba przyznać, że po tych słowach pewne jest, że najpiękniejszą rolą w życiu Anny Dereszowskiej jest rola bycia mamą.

Jestem wdzięczna moim dzieciom za każdą spędzoną z nim chwilę, za każdego buziaka, przytulasa, za każde „mamo” nacechowane radością, miłością, szczęściem, lękiem, bólem, czy obawą.Za każde 'mamo pomożesz?', 'mamo gdzie jest?', 'mamo przyniesiesz?', 'mamooo?'. Każdego dnia dziękuję światu, że pozwolił mi być Mamą.I każdego dnia przytulam do serca wszystkie dziewczyny, które marzą o macierzyństwie i dzielnie o to walczą.

Aktorka podziękowała w poście na Instagramie także swojej mamie i "macoszce" Gabrysi, które niestety odeszły już z tego świata. Mama Anny Dereszowskiej zmarła na raka, gdy ta miała zaledwie 9 lat. W podziękowaniach nie zabrakło "macoszki" Tereni i teściowej Ewy.

Kocham Was Mamusie Ps. Drogie Mamy, bardzo was proszę, nigdy nie zapominajcie o sobie!!! Jesteście ważne! Jeśli czasem Wam to umyka, pomyślcie, że dla Waszych dzieci jesteście niemalże centrum ich świata!Bądźcie więc z nimi w zdrowiu jak najdłużej! Dbajcie o siebie!

- podsumowała wpis mama Anna Dereszowska.