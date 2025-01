Klaudia i Valentyn po zakończeniu udziału w 9. edycji "Rolnik szuka żony" pozostali w kontakcie z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Para od czasu do czasu publikuje nowe treści na swoich Instagramach, dzięki czemu ich wielbiciele regularnie dowiadują się, jak wygląda ich aktualne życie. Tym razem to na Instagramie Valentyna pojawiła się radosna wiadomość! To dla niego wspaniały początek roku.

Reklama

Klaudia i Valentyn znaleźli miłość w "Rolnik szuka żony"

Przypomnijmy, że Klaudia zgłosiła się do 9. edycji "Rolnik szuka żony" z nadzieją, że spotka wymarzonego partnera. Jak się okazało, udział w hitowym programie Telewizyjnej Jedynki rzeczywiście całkowicie odmienił jej życie i młoda rolniczka poznała w miłosnym show Valentyna, z którym szybko połączyło ją większe uczucie. Niedługo potem Valentyn przeprowadził się na Podlasie, gdzie zamieszkał wspólnie z Klaudią, a następnie dowiedzieliśmy się, że para się zaręczyła! Teraz Klaudia i Valentyn z "Rolnika" przygotowują się do ślubu i to wydarzenie zbliża się już naprawdę wielkimi krokami.

Valentyn z "Rolnik szuka żony" przekazał radosne wieści

Wszystko wskazuje na to, że 2025 rok będzie niezwykle przełomowy dla Klaudii i Valentyna. Już na samym jego początku ukochany rolniczki przekazał wspaniałą wiadomość na swoim Instagramie. Jak się okazało, właśnie otworzył nowe biuro swojej firmy i zapowiedział, że ma bardzo ambitne plany na ten rok!

Nowy rok, nowe cele, nowe biuro! Nowa przestrzeń, świeże pomysły i ambitne plany na 2025 rok! Czas na działanie, a dobra kawa i motywacja już są na miejscu. - przekazał wspaniałe wieści Valentyn

Pod nowym postem Valentyna z "Rolnik szuka żony" pojawiło się mnóstwo gratulacji i ciepłych słów od fanów.

Gratulacje! Sukcesów zawodowych w Nowym Roku

Powodzenia - komentują fani

I my również dołączamy się do tych ciepłych słów i gratulacji! Powodzenia!

Reklama

Zobacz także: Agata z "Rolnika" dawno nie była tak szczęśliwa: "Chce zatrzymać czas"