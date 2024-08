Hanna Tarnau to aktorka znana przede wszystkim z serialu "M jak miłość". 33-latka zagrała również w takich produkcjach jak: "Planeta Singli", "Zielona granica", czy "1983".

Reklama

Hanna Tarnau podzieliła się swoim szczęściem

Hanna Tarnau w uwielbianym przez widzów serialu "M jak miłość" wciela się w rolę Sylwii Kosteckiej, która jest przyjaciółką serialowej Julii Malickiej (Marta Chodorowska). Serialowa prawniczka wraz z aktorem Jackiem Kopczyńskim (Adam Werner w serialu "M jak miłość") w produkcji TVP gra zakochaną parę. Parę miesięcy temu zrobiło się głośno, kiedy to paparazzi przyłapali Kopczyńskiego i Tarnau w życiu prywatnym na czułych pocałunkach. Aktorzy nie odnieśli się jednak do to tej sytuacji.

Zobacz także: Hanna Turnau czyli Sylwia Kostecka z "M jak miłość". Czy jest rodziną Grzegorza Turnaua?

Fani serialu długo zastanawiali się, czy Hanna Tarnau, która ma męża, tworzy teraz związek z Kopczyńskim. Jednak jeden z niedawnych wpisów na Instagramie aktorki uciszył te plotki. Na InstaStories pojawiło się zdjęcie Hanny i jednoznaczny opis. Mąż: "Idziesz w piżamie do sklepu?". Przecież to jest bardzo wyjściowa piżama - zażartowała aktorka. Małżeństwo spędziło nawet razem wspólne wakacje.

Teraz na profilu Hanny Tarnau pojawiło się nowe zdjęcie z koleżanką z planu Ewą Kolasińską. Widać, że aktorki pałają do siebie dużą sympatią i cieszą się na nowe odcinki serialu, w którym razem grają.

Zobacz także

Z Ewunią zawsze najlepiej. Wróciliśmy na plan @mjakmilosc.official #konieclaby #mjm #wróciliśmy #naplan - napisała Hanna Tarnau.

Widać, że wiadomość ta ucieszyła również fanów "M jak miłość" i nie mogą się doczekać nowych odcinków ulubianego serialu. Pod wpisem serialowej Sylwii pojawiły się komentarze od widzów:

Już odliczam dni.

Nie mogę się doczekać nowych odcinków Pozdrawiam panie serdecznie.

Czekam na nowy sezon z niecierpliwością.

Reklama

A wy oglądacie "M jak miłość"?