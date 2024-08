Choć trwa okres urlopowy, Anna i Robert Lewandowscy nie spędzają ostatnich dni na leżakach. Zawodnik FC Barcelony pod koniec lipca poleciał do Stanów Zjednoczonych i rozpoczął tournée, podczas którego zmierzył się z najsilniejszymi drużynami świata. Natomiast 17 sierpnia, czyli już za kilka dni piłkarz rozpocznie sezon regularny w hiszpańskiej lidze piłkarskiej. W tym czasie Anna Lewandowska zaczęła planować własne projekty. Jedna z jej imprez ruszy już we wrześniu. Trenerka przekazała radosne wiadomości.

Przed nami jeszcze ponad miesiąc lata, ale niektóre gwiazdy już biorą się do pracy – w tym Anna Lewandowska. Choć ostatnio częściej możemy widzieć ją w stroju kąpielowym, nie dajcie się zwieść, trenerka personalna intensywnie planuje kolejne wydarzenia. Jedno z nich odbędzie się już we wrześniu. Żona Roberta Lewandowskiego odwiedzi Wrocław. Zapowiadając spotkanie z fanami, pokazała wiadomość od internautki, która ją poruszyła.

Aniu, jestem z Tobą już trzy i pół roku, są to najlepsze lata w moim życiu, dzięki Tobie odzyskałam pewność siebie, nauczyłam się zdrowo odżywiać, pokochałam treningi, zgubiłam nadprogramowe kilogramy. Nie wyobrażam sobie dnia bez treningów. Każdego dnia mnie motywujesz, dajesz mi siłę, energię do działania

W dalszej części odpowiedzi Anna Lewandowska opowiedziała o fankach, które dzięki jej treningom i wydarzeniom, tworzą nowe, bliskie relacje. Gwiazda przypomniała, że „Healthy Day” odbędzie się 28 września we Wrocławiu. Podczas imprezy będzie można przytulić influencerkę i oczywiście zrobić z nią sesję treningową.

Dziewczyny, które ze mną trenują, tworzą różne grupy, społeczności, wspierają się i motywują nawzajem. Zawierają bliskie znajomości, a nawet przyjaźnie – niesamowite są te historie. Stwórzmy nowe – 28 września we Wrocławiu! Nie mogę się doczekać, aż zobaczę Was tam, wyściskam – no i oczywiście poprowadzę trening!

– napisała Lewandowska.