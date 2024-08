Sylwia Grzeszczak jest jedną z najpopularniejszych polskich artystek i co i rusz zaskakuje fanów nowościami muzycznymi. Wokalistka stara się być blisko z fanami i buduje z nimi więź za pomocą Instagrama. 35-latka zdecydowała, że przekaże fanom radosną nowinę.

Sylwia Grzeszczak właśnie to ogłosiła

O Sylwii Grzeszczak, w ostatnim czasie nie przestaje być głośno, 35-latka już wiele lat temu rozpoczęła swoją przygodę z muzyką i obecnie jest jedną z topowych artystek w Polsce. To właśnie ona wypuściła takie hity jak m.in. "Tamta dziewczyna", "Motyle" czy " Małe rzeczy", a w ostatnich tygodniach pojawił się utwór "Och i Ach", który nie schodzi z list przebojów. Grzeszczak w pracy nad utworami zazwyczaj pomagał mąż, Marcin Piotrowski, szczerzej znany jako "Liber". Para była ze sobą ponad dekadę i doczekali się wspólnie córki. Niespodziewanie rok temu w mediach gruchnęła wiadomość, że Sylwia Grzeszczak i Liber podjęli decyzję o rozstaniu.

Paparazzi, już jakiś czas temu przyłapali Piotrowskiego na randce z nową partnerką. Sylwia Grzeszczak jak dotąd nie zdradziła, czy również jej serce jest już ponownie zajęte, ale wygląda na to, że po rozstaniu z mężem 35-latka rzuciła się w wir pracy. Dopiero co, mogliśmy podziwiać Sylwię Grzeszczak, na Top Of The Top Sopot Festival, gdzie dała show, które na długo zostanie zapamiętane, a tu kolejna radosna wiadomość!

AKPA/Piętka Mieszko

Sylwia Grzeszczak, 20 sierpnia wydała nowy utwór "Połowa mnie" we współpracy ze Smolastym. Piosenka okazała się wielkim hitem i zaledwie w 2 dni znalazła się na 2. miejscu w karcie na czasie na YouTubie. Sylwia nie mogła ukryć swojej ekscytacji.

'Połowa mnie' ma milion (!) wyświetleń w dobę oraz 2 miejsce na karcie czasu - napisała Sylwia na Instagramie.

Fani od razu zaczęli pod postem składać gratulacje:

Gratulacje. A tych wyświetleń będzie jeszcze więcej.

omgggg gratulacje!! Totalnie zasłużone.

Gratulacje!!! Nie mogło być inaczej!

Słyszeliście już nowy utwór?

