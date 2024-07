Wszyscy z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie Eurowizji 2015! W tym roku reprezentować nas będzie Monika Kuszyńska, której planowany występ na festiwalu od początku wzbudza wielkie emocje. 21 maja gwiazda wystąpi w półfinale Eurowizji w Wiedniu. Zobacz: Monika Kuszyńska na ceremonii otwarcia Eurowizji 2015. Prowadząca nie kryła zachwytu [WIDEO]

Ostatnie dni przygotować to wielkiego show są szeroko komentowane w mediach. Swój głos w sprawie zabrała również Anna Dymna, która od lat wspiera osoby niepełnosprawne, dzięki działaniom swojej fundacji. Aktorka w rozmowie z "Faktem" powiedziała:

Z ludźmi niepełnosprawnymi mam do czynienia od lat. I nie zawsze jest to łatwe, ale to mnie zmieniło i bardzo wzmocniło. Nauczyłam się od nich cieszyć każda chwilą i małymi rzeczami. Mniej narzekam, zobaczyłam, że mam wiele powodów do radości i naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem , choćby dlatego, że mam dwie ręce, dwie nogi, potrafię sama oddychać, widzę, słyszę. A Monika jest dla mnie wzorem. Trzymam kciuki za pierwsze miejsce!