Już 7 maja rozpocznie się Eurowizja 2024! Podczas pierwszego półfinału zaprezentuje się również polska reprezentantka, Luna, wraz ze swoją piosenką "The Tower". Wokalistka już od kilku dni jest w Szwecji, gdzie odbędzie się tegoroczny konkurs, ponadto - wzięła już udział w pierwszej próbie na scenie w Malmö Arenie! Jak wypadła? Zobaczcie pierwsze zdjęcia, opublikowane na oficjalnym koncie Eurowizji na Instagramie!

Eurowizja 2024: Luna już po pierwszej próbie. Są zdjęcia

Tegoroczne polskie, wewnętrzne preselekcje na Eurowizję 2024 wygrała Luna! To jej propozycja, utwór "The Tower", spodobała się komisji najbardziej. Werdykt jurorów wzbudził kontrowersje, bowiem faworytką ogromnej części fanów była Justyna Steczkowska i jej piosenka "Witch-er Tarohoro". Emocje jednak zdążyły już nieco opaść i wszyscy z zainteresowaniem śledzą, jak to Luna przygotowuje się do występu.

Kilka dni temu artystka wyleciała do Szwecji, dokładnie do Malmo, gdzie odbywa się konkurs. Luna ma za sobą już pierwszą próbę na scenie - zdjęcia obiegły już sieć. Wiemy więc, w jakiej kreacji , a właściwie kreacjach, wystąpi Luna - te robią wrażenie! Najpierw polska reprezentantka na scenie pojawia się w czerwonej pelerynie, potem zrzuca ją, i odsłania drugą, białą kreację z "czerwonymi rogami".

Na scenie Lunie towarzyszą dwie wieże, co oczywiście nawiązuje do tytułu jej utworu "The Tower" ("Wieża"). W jednym z wywiadów gwiazda tłumaczyła, jak ma wyglądać jej występ na Eurowizji 2024. Widzów chce przenieść w świat bajek i magii:

Podczas tego występu postawię na energię i tajemnicę, baśniowość, magię. Tym, wydaje mi się, mogę przykuć uwagę widzów. Chciałabym przez te 3 minuty stworzyć całkiem inny świat na tej scenie, żeby widz miał poczucie, że jest trochę w innej przestrzeni, jakby przeniósł się do jakiegoś filmu, spektaklu

Jak czytamy na portalu eurowizja.org, który relacjonuje próby do konkursu:

Na scenie zgodnie z zapowiedziami mamy też trójkę tancerzy. Każdy z tancerzy ubrany jest w jednolity kolorystycznie strój – kolejno: czerwony, czarny i biały. Jeśli wierzyć obserwatorowi – jest to bardzo dobra uczta dla oczu. Występ jest spójny, fantazyjny i innowacyjny. Szczególne wrażenie wywarła na nim sekwencja w której Luna leży na podłodze i tworzy iluzję jazdy na czerwonym koniu. Pojawiają się zapowiedziane motywy szachowe a finałowej sekwencji mamy wystrzały iskier.

Czekacie na występ Luny?

Eurowizja 2024: kiedy Polska? Jakie mamy szansę na wygraną?

Eurowizja 2024 odbędzie się w dniach 7,9 i 11 maja. Najpierw dwa półfinały, potem wielki finał. Luna z "The Tower" wystąpi jako szósta (pierwsza połowa koncertu) podczas pierwszego półfinału, czyli we wtorek, 7 maja. O tym, czy przejdzie do finału, zdecydują widzowie oraz jurorzy. Jeśli Luna znajdzie się w pierwszej dziesiątce, gwiazdę zobaczymy w wielkim finale 11 maja.

Czy tak się stanie? Bukmacherzy obstawiają, że Luna wejdzie do finału z pozycji 8. w pierwszym półfinale, jednak w samym finale plasują polską reprezentantkę na dalekim, 28. miejscu.

Czekacie na tegoroczną Eurowizję?

