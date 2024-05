7 maja w Szwecji rozpocznie się Eurowizja 2024. Po krajowych preselekcjach Polskę będzie reprezentowała Luna. Wybór młodej wokalistki wywołał duże kontrowersje, zwłaszcza że wygrała z faworytką Justyną Steczkowską. I to zaledwie jednym punktem. Dodatkowe wątpliwości wzbudziły problemy zdrowotne Luny i odwołane występy. Nasza reprezentantka zaśpiewa w Malmo utwór „The Tower”. Wiemy, która wystąpi.

Luna zaśpiewa w pierwszym półfinale Eurowizji 2024

W 68. Konkursie Piosenki Eurowizji udział bierze 37 artystów – w tym Luna. Pierwszy półfinał rozpocznie się 7 maja o godzinie 21:00 i zobaczymy w nim uczestników z 15 krajów. Widzów czeka spora niespodzianka, czyli występ tzw. „wielkiej piątki”, a także utwór gospodarza. To oznacza, że na scenie podczas pierwszego koncertu poza konkursem zobaczymy reprezentantów Wielkiej Brytanii, Niemiec, a także Szwecji. Dwa dni później zaśpiewają artyści z Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Wszyscy mają już zapewniony udział w finale.

Luna Aliaksandr Valodzin/East News

Już pierwszego dnia imprezy widzowie będą mogli kibicować też reprezentantce Polski. Dowiedzieliśmy się, że Luna pójdzie na pierwszy ogień i wystąpi jako szósta. Przed nią swoje utwory zaśpiewają Silia Kapsis (Cypr), Teya Dora (Serbia), Silvester Belt (Litwa), Bambie Thug (Irlandia) oraz Alyona Alyona & Jerry Heil (Ukraina).

Luna Aliaksandr Valodzin/East News

Poniżej prezentujemy całą listę uczestników Eurowizji 2024, którzy wystąpią w pierwszym półfinale:

Cypr: Silia Kapsis – "Liar" Serbia: Teya Dora – "Ramonda" Litwa: Silvester Belt – "Luktelk" Irlandia: Bambie Thug – "Doomsday Blue" Ukraina: Alyona Alyona & Jerry Heil – "Teresa & Maria" Polska: Luna – "The Tower" Chorwacja: Baby Lasagna – "Rim Tim Tagi Dim" Islandia: Hera Björk – "Scared of Heights" Słowenia: Raiven – "Veronika" Finlandia: Windows95man – "No Rules!" Mołdawia: Natalia Barbu – "In the Middle" Azerbejdżan: Fahree feat. Ilkin Dovlatov – "Özünlə Apar" Australia: Electric Fields – "One Milkali (One Blood)" Portugalia: Iolanda – "Grito" Luksemburg: Tali – "Fighter"

Dodatkowo:

Wielka Brytania: Olly Alexander – "Dizzy" ("wielka piątka")

Niemcy: Isaak – "Always on the Run" ("wielka piątka")

Szwecja: Marcus & Martinus – "Unforgettable" (gospodarz)

Kiedy drugi półfinał Eurowizji 2024

Kolejni uczestnicy Eurowizji 2024 staną do rywalizacji 9 maja. W tym czasie Luna będzie już po swoim występie. Kciuki za swoich reprezentantów będą trzymali wówczas m.in. obywatele Grecji, San Marino, Norwegii, Armenii, Danii i Czech. W drugim półfinale zaśpiewa też pochodząca z Izraela Eden Golan. Udział izraelskiej artystki na Eurowizji od początku budzi spore kontrowersje.

Luna Aliaksandr Valodzin/East News

Malta: Sarah Bonnici – "Loop" Albania: BESA – "Titan" Grecja: Marina Satti – "Zari" Szwajcaria: Nemo – "The Code" Czechy: Aiko – "Pedestal" Austria: Kaleen – "We Will Rave" Dania: Saba – "Sand" Armenia: Ladaniva – "Jako" Łotwa: Dons – "Hollow" San Marino: Megara – "11:11" Gruzja: Nutsa Buzaladze – "Firefighter" Belgia: Mustii – "Before the Party's Over" Estonia: 5MIINUST x Puuluup – "(These) Drugs We Know Nothing About (Though)" Izrael: Eden Golan – "Hurricane" Norwegia: Gåte – "Ulveham" Holandia: Joost Klein – "Europapa"

Dodatkowo:

Francja: Slimane – "Mon amour" ("wielka piątka")

Hiszpania" Nebulossa – "Zorra" ("wielka piątka")

Włochy: Angelina Mango – "La Noia" ("wielka piątka")

Luna Aliaksandr Valodzin/East News

Eurowizja 2024. Kiedy finał

Finał Eurowizji 2024 zaplanowano na 11 maja. Wówczas na scenie wystąpią reprezentanci 26 krajów. 20 z nich zostanie wyłonionych w półfinałach, natomiast pozostała szóstka to gospodarz, czyli Marcus & Martinus (Szwecja), a także artyści należący do „wielkiej piątki”.

Luna Aliaksandr Valodzin/East News

Widzowie będą mogli obejrzeć transmisję Eurowizji 2024 na antenie TVP od godziny 21:00. My będziemy trzymali kciuki oczywiście za reprezentantkę Polski, która nie ma łatwego zadania przed sobą. Nie jest tajemnicą, że nasza artystka mocno dzieli fanów. Niedawno pisaliśmy o tym, jak będzie wyglądał występ Luny na Eurowizji 2024.

