Elżbieta Zapendowska w rozmowie z mediami zabrała głos w sprawie porażki Luny na Eurowizji. Trenerka wokalna od samego początku nie ukrywała, że Luna nie była jej faworytką. A jak teraz oceniła jej występ? Elżbieta Zapendowska mówi wprost, że jest jej żal Luny! Dlaczego? Nie uwierzycie, co powiedziała.

Reklama

Elżbieta Zapendowska podsumowała występ Luny na Eurowizji

Pierwszy półfinał Eurowizji 2024 już za nami. W miniony wtorek na scenie w szwedzkim Malmo wystąpiły reprezentacje z 15 krajów z których tylko 10 przeszło do finału. Wśród artystów, którzy wystąpili w pierwszym półfinale znalazła się reprezentantka Polski. Luna zaśpiewała "The Tower" i zachwyciła swoim show. Niestety, Polka nie przeszła do kolejnego etapu i nie zobaczymy jej w wielkim finale. Luna skomentowała swój występ na Eurowizji i zapewniła, że dała z siebie wszystko.

Teraz głos w sprawie występu Luny zabrała również ekspertka, Elżbieta Zapendowska!

Powtórzę to, co już powiedziałam, żal mi tej dziewczyny. Została wpuszczona do paszczy lwa, bez doświadczenia. Chyba coś poszło nie tak w rozmowie z Plotkiem oceniła Elżbieta Zapendowska.

Luna nearchos / SplashNews.com/East News

Elżbieta Zapendowska nie ukrywa, że jej zdaniem za porażkę naszej reprezentacji wcale nie odpowiada Luna.

To nie jej wina, bo to młoda dziewczyna, wchodzi w branżę, jej wszystko wolno. Natomiast wydaje mi się, że ci, którzy o tym zdecydowali, nie znają życia skomentowała dla portalu Plotek.pl.

Już kilka miesięcy temu Elżbieta Zapendowska komentując wybór reprezentantki Polski na Eurowizję przyznała, że Luna nie była jej faworytką. Teraz trenerka wokalna w rozmowie z Plotkiem oceniła, że Justyna Steczkowska poradziłaby sobie lepiej niż Luna!

Zobacz także

Na pewno byłaby lepszym wyborem, bo Justyna ma bardzo wyrazistą osobowość wyznała Zapendowska.

nearchos / SplashNews.com/East News

Zgadzacie się z opinią Elżbiety Zapendowskiej?

Reklama

Zobacz także: Emocje zawładnęły Dodą podczas półfinałów Eurowizji 2024. Mocne słowa