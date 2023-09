Ralph Kamiński w objęciach znanej aktorki, przekazał radosną nowinę. Posypały się gratulacje

Shakira wraca z nowym teledyskiem! W sieci pojawił się klip do piosenki "Try Everything", który promuje nowy film Disneya - "Zwierzogród". Fani na nowy utwór Shakiry czekali aż 2 lata. Dlatego ta piosenka ma szansę zostać przebojem. Shakira - teledysk do piosenki Try Everything Co ciekawe, tekst do piosenki "Try Everything" napisała sama... Sia! Shakira zaś nie tylko zaśpiewała utwór, ale i podłożyła głos pod jedną z postaci z filmu, gazelę. Animacja "Zwierzogród" opowiada o świecie zwierząt, w którym nigdy nie było człowieka. Głównym bohaterem historii jest Nick Wilde - lis oskarżony o przestępstwo, którego nie popełnił. Desperat postanawia uciec przed niesłuszną karą, ale na jego trop wpada królica - detektyw Judy Hopps. Wkrótce sama stanie się celem złoczyńców, którzy wrobili Wilde'a. Ścigany i ścigająca będą musieli połączyć siły, by razem stawić czoła wspólnemu prześladowcy. Shakira przez ostatnie miesiące, po wydaniu albumu "Shakira" z hitem m.in. "Dare" czy "Empire", skupiła się na wychowywaniu dzieci. 30 stycznia ubiegłego roku na świecie pojawił się się jej drugi syn, Sasha. Na szczęście wokalistka wraca już do pracy! Piosenka "Try Everything" zwiastuje jej kolejny album. Nie możemy się doczekać. A wy? Zobacz także: Zdjęcia synka Shakiry robią furorę! Teledysk do piosenki Try Everything na youtube! Shakira w teledysku do piosenki Zwierzogród. Shakira wraca do pracy!