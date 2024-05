Finał 68. Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się 11 maja 2024 roku. W tym roku zorganizowany jest przez Szwecję. Za nami wszystkie występy z pierwszej części półfinału tegorocznej Eurowizji. Wystąpili: Cypr, Serbia, Litwa, Irlandia, Ukraina, Polska, Chorwacja, Islandia, Słowenia, Finlandia, Mołdawia, Azerbajdżan, Australia, Portugalia, Luksemburg.

Z wszystkich występów, które do tej pory odbyły się na Eurowizji 2024, to ten jeden szczególnie zaskoczył widzów. Tego zdecydowanie się nie spodziewali. Wszystko za sprawą grupy muzycznej z Finlandii, która zrobiła nietypowe show.

Zespół Windows95man wystąpili w Konkursie Eurowizji z piosenką "No Rules". Finlandzki DJ Teemu Keisteri wyszedł z wielkiego jaja obszytego dżinsami i ubrany był w czapkę i koszulkę z logo systemu operacyjnego Windows 95. W jego garderobie zabrakło jednak spodni, a bielizna na nim była w kolorze ciała, co z daleka robiło wrażenie, jakby w ogóle jej na sobie nie miał. U jego boku towarzyszy mu Henri Piispanen odziany w jeansy.

Nie jestem tu sam, ale z Henrim. Rozpoczęliśmy ten projekt, aby szerzyć uśmiech. To właśnie chcemy zrobić także na Eurowizji. Wszyscy zaangażowani w tę sprawę muszą się dobrze bawić.

W występie było dużo żartu i trochę nagości, co nie koniecznie spodobało się fanom, którzy komentowali występ bez dystansu. Widzowie pod nagraniem pisali:

Jeśli to kwalifikuje się do Portugalii lub Słowenii, stracę wiarę w ludzkość.

To musi być zawstydzające być Skończonym...

Jak zawsze są jednak dwie strony medalu i nie zabrakło pozytywnych komentarzy. Wielu internautów było wręcz zachwyconych oryginalnością i poczuciem humoru chłopaków z zespołu Windows95man.