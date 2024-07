Allan Krupa w szkole jest już uważany za artystę! Syn Edyty Górniak mocno ją zaskoczył podczas zakończenia roku szkolnego. Wokalistka nie spodziewała się, że podczas występów dzieci zobaczy na scenie Allanka. Okazało się, że Allan Krupa w tajemnicy przed mama śpiewał i trenował bardzo trudny utwór. Na koniec szkoły chłopiec zaśpiewał bowiem jedną z piosenek Adele. Jak zareagowała na to Edyta Górniak?

Zamarłam! Nigdy nie ćwiczył przy mnie, nie pytał o rady. Dopiero potem przyznał się, że śpiewa po kryjomu. Wiem, że bardzo lubi muzykę, bo kiedy jest ze mną w studiu, chce grać na instrumentach lub pomagać w produkcji utworów, a gdy podróżujemy, ma na uszach słuchawki. Czasem mi je podaje i mówi: mama, posłuchaj, taką piosenkę mogłabyś zrobić - powiedziała gwiazda w rozmowie z "Rewią".

Jak donosi tygodnik, Allan Krupa w nowej szkole od początku uważany jest za artystę. Również dlatego, że świetnie rysuje i ma do tego prawdziwy talent. Jeśli jednak chłopiec zdecyduje się pójść w ślady Edyty Górniak, to najpierw przesłucha go sam Jacek Cygan:

Jeśli Edyta poprosi mnie o przesłuchanie syna i konsultacje w sprawie repertuaru, zrobię to ze względu na naszą długoletnią znajomość - zdradził twórca hitu diwy "To nie ja".

Myślicie, że Allan Krupa ma szansę zrobić karierę muzyczną?

