Allan Krupa rozpoczyna karierę muzyczną? Edyta Górniak pochwaliła się na Instagramie fotką, która może na to wskazywać. Piosenkarka pochwala zdjęcie Allana, pracującego nad komponowaniem muzyki! Gwiazda weszła do pokoju syna, by sprawdzić, czy posprzątał. Okazało się, że Edyta Górniak zastała syna przy pracy! Chłopiec powiedział, że jest zajęty pisaniem dla niej kolejnego hitu! Czyż to nie urocze? ;)

Reklama

Zobacz też: Allan Krupa pokazał selfie z wizyty u fryzjera. "Super fryz" - komentują fani. Widać różnicę? ZDJĘCIE

Allan Krupa będzie muzykiem? Wiele na to wskazuje! Nastolatek już jakiś czas temu pochwalił się talentem wokalnym. Chłopiec jest synem wielkiej gwiazdy sceny muzycznej i sam zaczyna powoli wykazywać zainteresowanie tą branżą. Edyta Górniak, której Allan jest oczkiem w głowie, z pewnością zadba o odpowiednią edukację syn, by pomóc mu spełniać marzenia. My trzymamy kciuki za tę karierę!

Zobacz także

Polecamy: Praca – przyjemność czy obowiązek, czyli jaki zawód wybrać?

Allan Krupa komponuje przebój dla swojej mamy! To początek jego wielkiej kariery?

Instagram

Reklama

Nastolatek pójdzie w ślady swojej mamy? Wiele na to wskazuje!