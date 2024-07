O tym, czy praca będzie przykrym obowiązkiem, czy przyjemnością decyduje wybór zawodu, który będzie spójny z zainteresowaniami i predyspozycjami.

Zakładając optymistycznie, że pracujemy wyłącznie przez osiem godzin w ciągu dnia, przez pięć dni w tygodniu, w skali roku w pracy spędzamy około dwóch tysięcy godzin. Jest to wystarczający argument, aby dobrze zastanowić się nad tym, jaki zawód wybrać. Dwa tysiące godzin w roku może być albo męczarnią albo przyjemnością dającą satysfakcję.

Predyspozycje osobowościowe

Ważne, aby wybrany przez ciebie zawód, zgodny był z twoimi predyspozycjami osobowościowymi. Jeśli czujesz się w towarzystwie ludzi jak ryba w wodzie, poszukaj stanowiska, które umożliwi ci nawiązywanie relacji. I odwrotnie – jeśli to spędzanie czasu z rzeczami czy danymi daje ci więcej satysfakcji, zgiełk tłumnej sali i licznych rozmów szybko cię zmęczy, poszukaj więc zawodu, który umożliwi ci skupienie się na danych lub rzeczach, bez konieczności licznych interakcji.

Na pewno wiesz, które działania są dla ciebie bardziej komfortowe – te wymagające planowania i dokładności, czy raczej spontaniczności i umiejętności szybkiego adaptowania się do zmian, weź to również pod uwagę.

Przy wyborze zawodu zastanów się także, czy wolisz, aby ktoś określał jasno twoje zadania i obowiązki, czy może chcesz mieć dużą swobodę działania.

Tutaj nie ma dobrych i złych odpowiedzi. A im lepiej przyjrzysz się swoim predyspozycjom i potrzebom, tym łatwiej będzie ci ocenić, czy zawód, nad którego wyborem się zastanawiasz jest dla ciebie.

Zainteresowania

Wiele prawdy jest w zdaniu, że jeśli robi się to, co się lubi, nigdy nie będzie trzeba pracować. Pasja w połączeniu z zaangażowaniem i poświęconym na rozwój czasem to przepis na sukces wielu osób, które szczęśliwie realizują się w swoim zawodzie.

Miejsce pracy

Miejsce pracy jest również istotne przy wyborze zawodu. Zastanów się, gdzie będziesz czuć się najlepiej: mając swoje stałe miejsce pracy w jednym budynku, w ciągłym ruchu, w otoczeniu innych ludzi czy raczej w samotności, a może wybierzesz pracę zdalną, którą można wykonać z dowolnego miejsca.

Wyznawane wartości

Wybierz taki zawód, który będzie zgodny z wyznawanymi przez ciebie wartościami. Zastanów się zatem, co jest dla ciebie ważne i na realizowanie jakiej misji chcesz poświęcić dwa tysiące godzin w ciągu roku.