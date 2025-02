Wiadomość o ciąży Karoliny Gilon była dla jej fanów nie lada zaskoczeniem - wcześniej gwiazda, jak sama podkreślała, nie czuła wyjątkowego instynktu macierzyńskiego. Teraz jednak się to zmieniło i wraz z ukochanym, Mateuszem Świerczyńskim, prowadząca "Love Island" powitała na świecie ukochanego synka. Świeżo upieczona mama pochwaliła się swoim szczęściem na Instagramie, a fani ruszyli z gratulacjami! To najsłodsze, co dziś zobaczycie.

Karolina Gilon została mamą. Podzieliła się wyjątkowym wpisem

Na tę wiadomość czekali wszyscy: Karolina Gilon, prowadząca "Love Island", prezenterka i influencerka, została mamą. Na świat przyszedł jej upragniony synek, a w sieci młodzi rodzice opublikowali pierwsze zdjęcia maleństwa. Te kadry naprawdę rozczulają!

31.01.25 To zdecydowanie najważniejsza data w naszym życiu. Zostaliśmy rodzicami zdrowego, pięknego synka, awwwww. Poród to fizycznie krótka droga do przebycia dla Maluszka, ale długa przygoda dla mamy. Nasze doświadczenie z porodem jest przepiękne, ale na opowieści przyjdzie jeszcze czas

Zwróciła się również do ukochanego:

Mati.. mimo ze teraz mam miłość do podzielenia na dwóch chłopaków mojego życia, to mam wrażenie, ze w ten magiczny piątek wydarzyło się coś, co przerosło moje oczekiwania jeśli chodzi o nas, ale to już Ci powiem na uszko

Fanów również rozczulił wpis Karoliny Gilon. Sieć zalała fala gratulacji i zachwytów:

Gratulacje dla Szczęśliwych Rodziców i dużo zdrówka dla Maleństwa!

Gratulacje, najpiękniejsza ścieżka Waszego życia odblokowana. Zdrówka dla Mamy i maluszka, a dla taty siły

Karolina Gilon o ciąży i macierzyństwie

Karolina Gilon nie ukrywała, że bardzo cieszy się z ciąży, ale na samym początku miała obawy m.in. o to, jak jej ciało zmieni się w trakcie 9 miesięcy. Gwiazda pozostała jednak aktywna fizycznie niemal do samego rozwiązania i podkreślała, jak ważne jest pozytywne nastawienie do ciąży i porodu.

Jednocześnie na początku ciąży Karolina Gilon mówiła, że początki ciąży nie należały dla niej do najłatwiejszych, szczególnie w kontekście zmian, jakie zachodziły w jej ciele:

Nie ukrywam, że początki zmian w ciele były dla mnie trudne. Wiecie, że długo pracowałam nad moją sylwetką, więc nie zdążyłam się nią do końca nacieszyć (...) Ja też bardzo zadbałam o dietę, żeby się bardziej dożywić, bo to jest dla zdrowia dziecka, więc te kilogramy mi przybywały z pełną świadomością na zdrowo, ale na początku miałam tak ''kurczę i co teraz, przytyje, jejku. Ciekawe jak będę wyglądała'' więc ciężko mi było zaakceptować te pierwsze zmiany - mówiła na początku ciąży Karolina Gilon.

Trzeba przyznać, że Karolina Gilon w ciąży wyglądała naprawdę kwitnąco i wiele kobiet mogłoby pozazdrościć jej aktywności i energii. Serdecznie gratulujemy świeżo upieczonym rodzicom i już czekamy na więcej kadrów z nowego etapu w ich życiu!

Świeżo upieczonym rodzicom gratulujemy!

