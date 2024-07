Aleksandra Kwaśniewska przez to, że dorastała w latach, gdy jej ojciec stał na czele naszego kraju nie miała lekkiego życia, a łatka córki prezydenta przylgnęła chyba do niej na zawsze. Dziewczyna na samym starcie, gdy wchodziła w dorosłość i zaczynała swoją karierę zawodową miała pod górkę, gdyż wszyscy oceniali ją przez pryzmat rodziców. Zobacz: "Jestem uwikłana w wizerunek rodziców. Powściągam temperament"

W najnowszej "Vive!" znalazł się ciekawy wywiad z Olą, z którego możemy dowiedzieć się dlaczego Kwaśniewska coraz rzadziej pokazuje się na salonach. Wszyscy dobrze pamiętamy czasy kiedy córka prezydenta brylowała na czerwonych dywanach kilka razy w miesiącu.

- Nie mam do tego nerwów. Moje "życie salonowe" to zawsze były przede wszystkim pokazy mody. Bardzo lubię się z naszym środowiskiem modowym i chętnie je wspieram, ale ilość artykułów po każdym wyjściu jest przytłaczająca. Ludziom potem wydaje się, że to jest moje główne zajęci, ba!, moje być albo nie być, a to nieprawda - powiedziała Ola w rozmowie z magazynem.

Kwaśniewska żali się również, że media nie skupiają się na wartościowych rzeczach jakie robi, tylko skupiają się na tym co ma na sobie danego wieczoru i jak wygląda jej życie prywatne, które tak bardzo chroni.

- Boli mnie to skupianie się na duperelach i ignorowanie tego, co jest dla mnie wartościowe. Próżno by szukać informacji o tym, co robię zawodowo. Najwyraźniej nie pasuje to do kreowanego przez brukowce wizerunku próżniaka, nihilistki i panienki z pałacu, utrzymywanej przez tatusia, która wydaje równowartość małego samochodu na torebkę. Nie oczekuję, że będzie się trąbić o tym, co robię, ale ignorowanie tego, przy równoczesnym cytowaniu wywiadów, które robię w "Vivie!" jest nieuczciwością (...) Jest jakieś oburzenie na to, że śmiem się nazywać dziennikarką, a ja od sześciu lat współpracuję z "Vivą!", od czterech współprowadzę "Małą czarną" w telewizji, cztery lata pracowałam w radio. Okazuje się jednak, że nie to mnie definiuje, ale działania "celebryckie", takie jak karygodne pójście na pokaz mody.