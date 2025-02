Piotr Mróz, znany z roli Jakuba Roguza w serialu "Gliniarze" oraz jako zwycięzca "Tańca z gwiazdami", nie przestaje interesować fanów. Po niespodziewanym rozstaniu z narzeczoną, aktor wzbudza coraz większe zainteresowanie swoim życiem uczuciowym. Czy jednak rozważa powrót do narzeczonej? Aktor zdradził nam kilka szczegółów w ekskluzywnym wywiadzie.

Piotr Mróz o powrocie do narzeczonej. Stawia sprawę jasno

W sierpniu 2024 roku, Mróz ogłosił, że jego pięcioletni związek z modelką Agnieszką Wasilewską dobiegł końca. To rozstanie zaskoczyło wielu fanów, a spekulacje na temat jego przyszłości uczuciowej zaczęły krążyć niemal natychmiast. Sam Mróz pozostał jednak tajemniczy, twierdząc, że jego serce nie jest łatwo zdobyć: "Mogę sprawiać wrażenie człowieka dostępnego, takiego skracającego dystans, ale żeby wejść tak naprawdę blisko, czy tam w moje serducho, czy w moją przestrzeń, to nie jest takie proste" - powiedział w rozmowie z nami.

A co Piotr Mróz powiedział o pomyśle powrotu do byłej ukochanej? Jego deklaracja jest jednoznaczna:

Ludzie się z jakiegoś powodu rozstają. Nie wracam, nie rozkminiam, płynę dalej - powiedział Mróz w rozmowie z naszą reporterką.

Aktor dodał również, że stara się zaakceptować to, co go spotkało i traktuje tę sytuację jako wyzwanie:

Na ile to możliwe, prowadzę życie towarzyskie, spotykam się z ludźmi (...) nie traktuję tego jako katastrofy, tylko wyzwania. Muszę zaakceptować obecny stan rzeczy i nie mam innego wyjścia - dodał aktor.

Piotr Mróz rozstał się z ukochaną po kilku latach związku

W sierpniu 2024 roku, Piotr Mróz, znany aktor i zwycięzca "Tańca z gwiazdami", niespodziewanie ogłosił koniec związku z Agnieszką Wasilewską. Wyjaśnił wówczas, że decyzja była wspólna, a ich drogi życiowe okazały się zbyt różne:

Rozstaliśmy się jakiś czas temu, spędziliśmy ze sobą pięknych pięć lat. Poznając się, byliśmy zupełnie innymi ludźmi. Na tym etapie doszliśmy do wniosku, że więcej nas dzieli, niż łączy. Podjęliśmy decyzję o rozstaniu, aczkolwiek nadal jesteśmy w dobrych relacjach. To nie było zbudowane na jakiejś kontrowersji czy zdradzie z którejś strony. Po prostu czasem coś wygasa. Dziękuję byłej narzeczonej za te pięć naprawdę cudownych lat, życzę jej jak najlepiej i trzymam za nią kciuki - przekazał ''Pudelkowi'' Piotr Mróz.

Spodziewaliście się, że kilka miesięcy po rozstaniu Piotr Mróz zdobędzie się na takie wyznanie przed naszą kamerą?

