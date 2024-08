Aleksandra Kwaśniewska jest związana z Kubą Badachem, który już niedługo zasiądzie na fotelu jurorskim w "The Voice of Poland". Kwaśniewska zapewne cieszy się z sukcesów męża, a teraz podzieliła się swoją radość z fanami. Okazuje się, że bez tego Aleksandra nie wyobraża sobie swoich wieczorów! Sprawdźcie sami.

Życie Aleksandry Kwaśniewskiej od samego początku ciekawiło społeczeństwo. Wszystko za sprawą tego, że jej ojciec Aleksander Kwaśniewski był niegdyś prezydentem Polski. Kobieta jednak od pewnego czasu postanowiła wycofać się z show-biznesu, a swoją popularność przełożyła na pomoc innym i jest prezeską fundacji swojej mamy "Porozumienie bez barier". Prywatnie jest żoną muzyka-Jakuba Badacha, który już niedługo wcieli się w rolę trenera w programie "The Voice of Poland". Niedawno para pochwaliła się swoim szczęściem i na profilu Aleksandry pojawiła się informacja o adopcji pieska.

Dzień po Dniu Psa to przypuszczalnie najlepsza data, by zaprezentować Wam naszą psią córkę nr2.Psze Państwa - oto Biba .Miłośniczka luster i chusteczek higienicznych, fanka beatboxu, niestrudzona poszukiwaczka tego, co jednak można pogryźć, kamikadze i słodycz w stężeniu topiącym serce

- pisała wówczas Kwaśniewska.