Agnieszka Kotońska zdobyła sporą popularność dzięki udziałowi w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". W hicie TTV występuje u boku swojego męża i syna. Agnieszka Kotońska już od wielu lat pojawia się na małym ekranie, a w tym czasie przeszła ogromną metamorfozę. Celebrytka mocno schudła i dziś z dumą prezentuje szczupłą figurę. Teraz okazuje się, że Agnieszka Kotońska planuje kolejną zmianę w swoim wyglądzie.

Agnieszka Kotońska jest aktywna w social mediach i chętnie odpowiada na pytania fanów na swoim profilu na Instagramie. Teraz ponownie zorganizowała "Q&A", a internauci zaczęli dopytywać ją o to, czy chciałaby zoperować sobie nos. Celebrytka zaprzeczyła, ale od razu wyjawiła, że planuje inną operację.

Po tym, jak Agnieszka Kotońska poinformowała o swoich planach powiększenia biustu od razu pojawiło się pytanie, dlaczego zdecydowała się na taki krok. Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" i uczestniczka drugiej edycji "Królowej przetrwania" szczerze odpowiedziała. Kotońska nie ukrywa, że po schudnięciu ponad 40 kilogramów jej ciało nie wygląda tak, jakby tego chciała.

Po co powiększam piersi? Bo schudłam ponad 40 kg i, jak to bywa, pierwsze poleciały... no, niestety cycki. Do tego byłam mamą karmiącą, więc ich stan nie jest już taki, jak bym chciała.

odpowiedziała Agnieszka Kotońska.