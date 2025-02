Piotr Mróz nieustannie cieszy się ogromną popularnością. Nie da się również ukryć, że aktor jest obiektem westchnień wielu kobiet. Po rozstaniu ze swoją narzeczoną wiele osób zastanawia się, czy w jego życiu jest już inna kobieta. 36-latek postawił sprawę jasno.

Piotr Mróz, znany polski aktor, zdobył sympatię widzów dzięki roli w "Gliniarzach". W ubiegłym roku aktor rozstał się z modelką Agnieszką Wasilewską, z którą był 5 lat. Ostatnio 36-latek pojawił się na jednym z wydarzeń branżowych, na którym udzielił wywiadu naszej dziennikarce Party.pl. Aktor nawiązał do plotek o jego rzekomych nowych romansach i byłej narzeczonej. Opowiedział o jednej ważnej lekcji, którą wyciągnął po ostatnim rozstaniu.

To był troszeczkę minus, że to nasze życie — moje i mojej byłej narzeczonej było wystawione na świecznik tak zwany. My się trochę za bardzo uzewnętrznialiśmy i wiem, że to w dużej mierze dużo psuło

– powiedział Piotr Mróz.