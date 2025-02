Podczas przerwy meczu Super Bowl 2025 na scenie Halftime Show wystąpi Kendrick Lamar. To jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych roku, przyciągające przed ekrany miliony widzów. Lamar to jeden z najbardziej wpływowych raperów swojego pokolenia, zdobywca wielu nagród Grammy i laureat Pulitzera. Jego występ zapowiada prawdziwe show, pełne energii i niepowtarzalnego stylu. Fani muzyki i sportu mogą spodziewać się spektakularnej oprawy, która na długo zapadnie w pamięć. Czego jeszcze nie wiecie o raperze?

Szczegóły Super Bowl 2025

Super Bowl 2025 odbędzie się 9 lutego 2025 roku. Gospodarzem tego prestiżowego wydarzenia sportowego będzie Caesars Superdome w Nowym Orleanie. To jeden z najbardziej znanych stadionów w Stanach Zjednoczonych, który już wcześniej gościł finał NFL. Nowy Orlean to miasto z bogatą historią sportową i muzyczną, dlatego organizacja Super Bowl w tym miejscu obiecuje widowisko na najwyższym poziomie – zarówno pod względem sportowym, jak i artystycznym.

Kim jest Kendrick Lamar? Na jego występ w halftime show czekają miliony

Kendrick Lamar, urodzony w 1987 roku w Compton, Kalifornia, jest uznawany za jednego z najwybitniejszych raperów swojego pokolenia. Jego twórczość, pełna głębokich refleksji na temat życia w miejskich społecznościach, przyniosła mu uznanie zarówno krytyków, jak i fanów na całym świecie. W 2018 roku Lamar zdobył Nagrodę Pulitzera za album "DAMN.", stając się pierwszym raperem w historii uhonorowanym tym prestiżowym wyróżnieniem. Jego dyskografia obejmuje takie albumy jak "Good Kid, M.A.A.D City", "To Pimp a Butterfly" oraz "DAMN.", które nie tylko zdobyły liczne nagrody, ale także zdefiniowały na nowo współczesny hip-hop.

W 2024 roku, po serii głośnych utworów i publicznych sporów z innymi artystami, Lamar ogłosił, że będzie główną gwiazdą Halftime Show podczas Super Bowl LIX w 2025 roku. Jego występ w Caesars Superdome w Nowym Orleanie, jest jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń muzycznych roku.

Gdzie oglądać Super Bowl 2025?

Transmisję Super Bowl 2025 będzie można obejrzeć w telewizji oraz online. W Polsce wydarzenie będzie dostępne na Polsat oraz Polsat Box Go. To doskonała okazja, by śledzić na żywo zarówno emocjonujący mecz, jak i niesamowity występ Kendricka Lamara. Mecz rozpocznie się o 18:30 czasu wschodniego (EST), czyli 00:30 w nocy czasu polskiego.

Dla widzów w USA transmisja będzie dostępna na największych stacjach telewizyjnych oraz platformach streamingowych, takich jak CBS, Paramount+ i NFL Game Pass.

