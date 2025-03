Chociaż drugi sezon "Królowej przetrwania" dobiegł końca jakiś czas temu, jego echa nadal nie przemijają. Naszej reporterce udało się porozmawiać z Kasią Nast, która okazała się jedną z barwniejszych postaci tej edycji. Mimo iż nie wszystkie uczestniczki pałały do niej sympatią, z większością zdołała nawiązać koleżeńską więź. Udało się to chociażby z Agnieszką Kotońską. Co Kasia miała do powiedzenia w temacie koleżanki z dżungli?

Kasia Nast podsumowuje Agnieszkę Kotońską i jej małżeństwo

W pierwszych dniach w dżungli, Agnieszka Kotońska wydawała się być dość zdystansowana do Kasi Nast, która chętnie opowiadała o ważnej dla niej tantrze i cielesności. Z czasem jednak uczestniczki "Królowej przetrwania" zdołały się dogadać i finalnie program opuściły w pozytywnych stosunkach. Teraz w rozmowie z naszą reporterką Kasia wspomniała o Agnieszce, a także jej małżeństwie, o którym ta chętnie opowiadała w dżungli.

Nie od dziś wiadomo, że Agnieszka i Artur Kotońscy są parą od nastoletnich lat i wciąż jest między nimi silne uczucie. Okazało się, że Kasia jest zawascynowana ich związkiem.

To, co ona ma ze swoim mężem, to jest tak przepiękna i dojrzała miłość. Tak dedykowana sobie nawzajem. W tak ogromnym szacunku, że w ogóle bycie przy niej i uczenie się tego, jak można stworzyć taki związek jest niesamowite

Kasia zdobyła się również na szczere wyznanie dotyczące samej Agnieszki Kotońskiej. Jak ją postrzega? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać.

