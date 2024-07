Agata Młynarska zwolniona z TVP!

Jak twierdzą nasze źródła, Agata Młynarska miała otrzymać wypowiedzenie z pracy w TVP! A to oznacza, że już niedługo dziennikarka zniknie z anteny. Sama Agata Młynarska nie potwierdza informacji o zwolnieniu. Nie ma też oficjalnego potwierdzenia z TVP. Wiadomo, że dziennikarka poprowadzi jeszcze kilka odcinków.

O odejściu Agaty Młynarskiej z TVP plotuje się już od dawna. Sama dziennikarka w rozmowie z tabloidem przyznała, że już w sierpniu kończy się jej kontrakt z Telewizją Publiczną. Nie zastanawiała się jeszcze nad tym, co dalej z jej karierą:

Kontrakt z telewizją kończy mi się w sierpniu, zobaczymy, co będzie dalej. Dzieje się bardzo dużo. Przynależność do stacji nie jest ostatecznością. Zawsze mam plan B. Nauczona doświadczeniami tak postępuję, żeby podejmowane przeze mnie decyzje były na moich warunkach. To ja decyduję o życiu, nie życie o mnie - mówiła jakiś czas temu dziennikarka.