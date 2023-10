Od czasu wyborów w mediach stale przewija się temat Telewizji Polskiej, w której nowy rząd zapowiada spore zmiany. Teraz w tym temacie wypowiedziała się była gwiazda stacji, Agata Młynarska. Przy okazji oceniła ewentualne przejście Edwarda Miszczaka do konkurencji.

Gdy okazało się, że po latach w Polsce zmieni się rząd, zapanowało niemałe poruszenie. Jeszcze większe zamieszanie wprowadziły deklaracje nowego rządu opozycyjnego, który zapowiada wprowadzenie znaczących zmian w TVP. Zdaniem wielu oznacza to tylko jedno - wiele gwiazd pożegna się ze stacją.

Zobacz także: Zmiany w TVP po wyborach. Chodzi o znany program

Ostatnio nawet jeden z serwisów zaczął się zastanawiać, czy w związku z tym Edward Miszczak, który dopiero co przeszedł do Polsatu, mógłby objąć stanowisko prezesa TVP. Screen nagłówka artykułu postanowiła udostępnić na swoim Instagramie Agata Młynarska, a pod nim nie oszczędziła ani Miszczaka, ani Telewizji Polskiej.

Nie pozostawiła wątpliwości, że jej zdaniem obecny dyrektor programowy Polsatu nie nadaje się do objęcia fotela prezesa w konkurencyjnej stacji. Przy okazji wyliczyła, co według niej powinno jak najszybciej zmienić się w gmachu na Woronicza.

Jedyne, co mogę doradzić w myśleniu o zmianach w TVP, choć pewnie raczej mało kogo to interesuje, to odcięcie się od starych schematów! TVP potrzebuje wybitnej klasy profesjonalistów znających się na zarządzaniu dużymi spółkami, ludzi biznesu i szefów programowych z nową energią, którzy znają się na programmingu, a etyka i moralność nie są im obce. Ludzi niezależnych i odważnych

- zaczęła.