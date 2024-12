"Gold" to amerykański dramat kryminalny z 2016 roku w reżyserii Stephena Gaghana, z Matthew McConaugheyem w roli głównej. Film opowiada historię Kenny'ego Wellsa, poszukiwacza złota, który wyrusza do indonezyjskiej dżungli w poszukiwaniu fortuny. Fabuła jest luźno oparta na prawdziwych wydarzeniach związanych z aferą Bre-X z lat 90., kiedy to rzekomo odkryto ogromne złoża złota w Indonezji.

Film "Gold" już dziś w TVP

Już dzisiaj w stacji TVP o godzinie 20:30 emitowany będzie film, który za każdym razem zachwyca, jakby oglądało się go pierwszy raz. Znakomita gra aktorka dzięki obsadzie najlepszych aktorów pozwala przeżyć przygodę życia. W filmie grają:

Matthew McConaughey jako Kenny Wells,

Édgar Ramírez jako Michael Acosta,

Bryce Dallas Howard jako Kay, partnerka Wellsa,

Corey Stoll jako Brian Woolf, bankier inwestycyjny,

Toby Kebbell jako Paul Jennings, agent FBI,

Bruce Greenwood jako Mark Hancock, szef konkurencyjnej firmy,

Craig T. Nelson jako ojciec Kenny'ego Wellsa,

Kenny Wells (Matthew McConaughey) to przedsiębiorca z branży górniczej, który przejął firmę po swoim ojcu. Niestety, jego decyzje doprowadzają przedsiębiorstwo na skraj bankructwa. Zdesperowany, postanawia zaryzykować wszystko i wyrusza do Indonezji, by odnaleźć złoto. Współpracuje z geologiem Michaelem Acostą (Édgar Ramírez), który wierzy w istnienie nieodkrytych złóż. Po wielu trudach udaje im się ogłosić odkrycie ogromnego złoża złota, co przyciąga uwagę inwestorów i mediów. Jednak sukces okazuje się mieć swoją cenę, a Wells musi stawić czoła konsekwencjom swoich działań.

Produkcja filmu "Gold"

Zdjęcia do filmu rozpoczęły się 29 czerwca 2015 roku i były realizowane w Nowym Jorku, Nowym Meksyku oraz Tajlandii, która posłużyła jako sceneria dla indonezyjskiej dżungli. Matthew McConaughey przeszedł znaczącą metamorfozę do roli Kenny'ego Wellsa, przybierając na wadze i zmieniając swój wygląd, by wiarygodnie oddać, postać zmagającego się z problemami życiowymi poszukiwacza złota.

Krytycy chwalili przede wszystkim kreację McConaugheya, podkreślając jego zaangażowanie i transformację fizyczną, jednak zwracali uwagę na przewidywalność fabuły i brak głębi w przedstawieniu postaci drugoplanowych. Roger Ebert w swojej recenzji zauważył, że film jest krytyką zachowań typowych dla "baronów rabusiów", ale jednocześnie czerpie ekscytację z przedstawienia wspinaczki głównego bohatera na szczyt. Film "Gold" inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami. Jest luźno oparty na skandalu Bre-X z lat 90., kiedy to kanadyjska firma ogłosiła odkrycie ogromnych złóż złota w Indonezji. Późniejsze dochodzenia wykazały, że odkrycie było mistyfikacją, co doprowadziło do upadku firmy i strat finansowych dla wielu inwestorów. Twórcy filmu zmienili jednak imiona postaci i szczegóły fabuły, by nadać historii uniwersalny charakter i zwiększyć jej atrakcyjność dla widzów.

Nagrody i Nominacje "Gold"

Film "Gold" otrzymał nominację do Złotego Globu w kategorii Najlepsza Piosenka Oryginalna za utwór "Gold" w wykonaniu zespołu Iggy Pop. Mimo to nie zdobył większego uznania w sezonie nagród filmowych. Pomimo to jest to film ukazujący determinację i obsesję człowieka w pogoni za bogactwem. Mimo mieszanych recenzji warto go obejrzeć dla znakomitej kreacji Matthew McConaugheya, który po raz kolejny udowadnia swoje aktorskie umiejętności. Film stanowi również interesujące spojrzenie na kulisy jednego z największych skandali w historii przemysłu wydobywczego.

Film trwa 121 minut. "Gold" jest interesującą propozycją dla miłośników dramatów opartych na prawdziwych wydarzeniach oraz fanów talentu Matthew McConaugheya. Można zobaczyć go na różnych platformach streamingowych oraz w wybranych stacjach telewizyjnych, a dziś o godzinie 20:30 (20.12.2024) w TVP.

