Agata Młynarska skomentowała rozstanie Grażyny Torbickiej z TVP. Dziennikarka po 31 latach zakończyła pracę w Telewizji Publicznej. Ikona telewizyjnej Dwójki pożegnała się z widzami w oficjalnym oświadczeniu zamieszczonym na Facebooku. Jak na informację o jej odejściu zareagowała Agata Młynarska? Prowadząca "Świat się kręci" przyznała, że jest to dla niej "koniec pewnej ery". Jak wspomina współpracę z Grażyną Torbicką?

Grażyna Torbicka rozstała się z TVP. Dla mnie oznacza to symboliczny koniec pewnej ery. Kiedy przyszłam do telewizyjnej "Dwójki" w 1990 roku Grażyna była dla mnie Boginią (...) Tworzyłyśmy niepowtarzalną drużynę "Dwójki" - dziewczyn, które nadawały ton:) Grażyna była wśród nas królową. Każda z nas miała swoją osobowość, ale Grażka była jedyna. Zawsze niezwykle serdeczna i koleżeńska, ale chodząca własną drogą. W telewizji osiągnęła wszystko, co można sobie wymarzyć, zawsze zachowując właściwy dystans i niezależność. Nauczyłam się od niej spokoju i cierpliwości. Wiem jak bardzo trudna była to dla niej decyzja i doskonale ją rozumiem. Grażynko, moja wspaniała Nauczycielko , Mistrzyni i Koleżanko- za wspólne lata - wielkie dzięki! Naszych wspomnień nikt nam nie odbierze!!!!- napisała Agata Młynarska.