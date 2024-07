Za nami 60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, a emocję wciąż sięgają zenitu i to nie tylko za sprawą występów znanych artystów, ale i afery związanej z apelem Tomasza Kammela. Prezenter postanowił wykorzystać moment na scenie i zwrócił się do artystów, którzy bojkotują imprezę. Jego słowa nieprzypadły do gustu Agacie Młynarskiej, która postanowiła zareagować na swoim Instagramie, nawiązując do polityki.

Prowadzący "Pytanie na śniadanie" nie został jej dłużny i postanowił odbić piłeczkę publikując dość obszerny wpis w mediach społecznościowych, podkreślając, że próbował "znaleźć porozumienie i się po prostu zwyczajnie po ludzku dogadać". Ciekawe, co na to Agata Młynarska?

Tomasz Kammel odpowiada na gorzki wpis Agaty Młynarskiej

Tomasz Kammel miał przyjemność poprowadzić koncert "Premier" na 60. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, który tradycyjnie został zorganizowany przez TVP. Na scenie mocny apel Tomasza Kammela po wygranej Rafała Brzozowskiego wzbudził sporo kontrowersji.

Powiem ci coś z tej opolskiej sceny. Są tacy, którzy na niej byli, a ich nie ma. Ty też czasami w Sopocie byłeś na pewnych scenach, na których teraz cię nie ma. Ale że przede wszystkim jesteś artystą, który śpiewa dla wszystkich, to życzę ci, żebyś ty śpiewał nie tylko tutaj, ale i na Polsacie, i w TVN-ie, i wszędzie, bo tam też masz fanów - powiedział na opolskiej scenie Kammel.

Na koniec podkreślił, że chciałby widzieć powrót wielu innych cenionych artystów na festiwal w Opolu, zapewniając, że ma wciąż taką nadzieję, bo to jest ich scena.

Tak samo jak tym, którzy śpiewają tam, a powinni być tu, życzę, żeby w końcu się znów tu pojawili, bo ta opolska scena jest absolutnie dla wszystkich - zaapelował.

Po apelu Tomasza Kammela swoje zdanie postanowiła wyrazić Agata Młynarska. W mediach społecznościowych pojawił się wpis, w którym postanowiła nawiązać do polityki i wyznać, że jeżeli będzie ona ważniejsza od artystów na scenie, to nic się nie zmieni.

Dopóki na scenie Festiwalu w TVP ważniejsza będzie polityka i umizgiwanie się władzy, od artystów reprezentujących różne epoki i style, światopogląd, śpiewających różnym głosem, nie będzie możliwy do zrealizowania prawdziwy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Ponad podziałami.

Dodała również, że słowa Tomasza Kammela a dokładnie "cyniczne nawoływanie" nic nie zmieni. Czy podzielacie zdanie Agaty Młynarskiej?

Nie pomogą tu zaklęcia Pana Prezydenta Opola, cytującego „Róbmy swoje” ani naiwne lub cyniczne nawoływania Tomasza K. - napisała Agata Młynarska.

Prezenter nie mógł przejść obok tych słów obojętnie i na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Na jego Instagramie również pojawił się wpis odnoszący się do słów dziennikarki. Tomasz Kammel wspomniał o naiwności i jego chęciach do znalezienia porozumienia i zwyczajnego "dogadania się".

Agata zastanawia się czy było to cyniczne czy naiwne. No więc ja też się zastanowiłem.

Zdecydowanie naiwne. Naiwne tak samo jak moja wiara w to, że można znaleźć porozumienie i się po prostu zwyczajnie po ludzku dogadać. Naiwne tak samo jak przekonanie, że jeśli wyłączysz element pogardy, będziesz w stanie dogadać się z każdym, nawet z najzacieklejszym oponentem - napisał Tomasz Kammel.

W dalszej części wpisu prezenter podkreślił, że nie żałuję próby zwrócenia się do artystów i dalej będzie stał przy swoich przekonaniach ponieważ ma nadzieję, że artyści będą chcieli powrócić na opolską scenę.

A powiedzenie tym wszystkim genialnym nieobecnym artystom „hej, to też wasza scena”, z nadzieją, że jak najszybciej tam wrócą, jest warte każdej ceny.

Bo ja naprawdę w to wierzę. Wszystko to co napisałem powyżej jest prawdą. Moją prawdą. Naiwną, ale moją. I mam do niej prawo, tak jak każdy mieszkaniec tego kraju do swojej - dodał prezenter.

Internauci również postanowili wyrazić swoje zdanie odnośnie do afery związanej z apelem Tomasza Kammela i mocną reakcją dziennikarki. Pod postem pojawiło się mnóstwo wsparcia oraz słowa pochwały odnoszące się do postawy prezentera.

Tomek, nie zmieniaj się… bądź tak cudownie naiwny...pozostań sobą… Jesteś za dobry na dzisiejsze czasy … Ja to wiem…

I przede wszystkim muzyka powinna łączyć, a nie dzielić !!! I życzę takiej naiwności Panu na zawsze.

Dzięki za te słowa, Tomek masz klasę, dzięki za lekcję naiwności, pokory i szacunku do drugiego człowieka - pisali internauci.

Co o tym sądzicie?

