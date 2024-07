Agata Młynarska jeszcze nigdy tak ostro nie komentowała poczynań nowej władzy w TVP. Dziennikarka w miniony weekend wzięła udział w marszu KOD-u i opozycji. Zdjęcia z marszu pokazała swoim fanom na Facebooku, gdzie zamieściła również wpis o sytuacji w jakiej znalazła się Telewizja Polska. Prowadząca i współautorka programu "Świat się kręci" nie pozostawia złudzeń, co myśli o "dobrej zmianie".

Wiele razy byłam dumna, że pracuję w TVP. Przez 26 lat mojej pracy, niezależnie od zmieniających się rządów i koniunktury brałam udział w wielkich, historycznych transmisjach. Wspomnę tylko niektóre - Galę Millenium - kiedy witaliśmy nowy wiek XXI i łączyliśmy się na żywo z BBC, Koncerty z okazji beatyfikacji i kanonizacji Ojca Świętego, Finały Wielkiej Orkiestry, Koncert plenerowy w Brukseli z okazji 25 rocznicy powstania Solidarności Droga do wolności (2005), Festiwale Kultury Kresowej, koncerty dla naszych żołnierzy w Kosowie, sylwestry. Mnóstwo koncertów, które oglądały miliony - wspomina Agata Młynarska.

A jak teraz ocenia atmosferę wokół Telewizji Publicznej? I jaką radę ma dla widzów?

TVP zawsze była bardziej lub mniej polityczna, ma swoją długą listę grzechów, ale nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek budziła takie emocje jak teraz. Wielka szkoda, że tak się dzieje…Tym, którzy myślą, że media są władzą przypominam o tym, że widzowie mają piloty! I jeśli ktoś tu ma władzę - to publiczność a nie prezesi. Warto o tym pamiętać. Jeszcze przecież nikt nie wymyślił telewizji bez widza, ale jak widać wszystko przed nami:) Polak potrafi!

Dziennikarka pokazała również wymowne zdjęcie jednego z uczestników marszu, który niósł transparent z cytatem piosenki jej ojca, Wojciecha Młynarskiego, "Co by tu jeszcze spiep... Panowie?". A to zdjęcie jest dla mnie bardzo symboliczne… To ja całkiem prywatnie, nie w pracy!" dodała pod fotką Agata Młynarska.

Ciekawe jak na wpis Agaty Młynarskiej zareaguje Jacek Kurski...

Agata Młynarska na marszu KOD-u i opozycji.

Dziennikarka pokazała wymowne zdjęcie.

Dziennikarka ostro o "dobrej zmianie" w TVP.