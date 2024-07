Oto wszystkie błędy Agaty Dudy, według Stanisława Krajskiego!

1. podała rękę najpierw Melanii Trump;

2. zignorowała wyciągniętą do niej rękę Trumpa (gdy ktoś wyciąga do nas rękę należy ją uścisnąć nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że złamał wskazania precedencji);

3. za bardzo zbliżyła się do Melanii Trump naruszając w ten sposób jej strefę prywatną;

4. konsekwencją tego błędu było podanie ręki zgiętej w łokciu (powinna być wyprostowanie) i zmuszenie Melanii Trump, by też zgięła rękę w łokciu/