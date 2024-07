Agata Duda jest gwiazdą zagranicznych gazet i portali, wszystko za sprawą pożegnania z Donaldem Trumpem. Zaaferowana pierwsza dama pod koniec wizyty pary prezydenckiej z USA podeszła najpierw do Melanii Trump i się pożegnała. Prawdopodobnie nie widziała, że pierwszy dłoń wyciągnął do niej prezydent USA Donald Trump. Niefortunne zignorowanie wyciągniętej dłoni Trumpa przez Agatę Duda zarejestrowały kamery. Powstały gify, memy, to wydarzenie komentuje cały świat. Zdominowało to większość wydań zagranicznych wiadomości oraz zasypane zostały portale społecznościowe.

Zobaczcie w WIDEO jeszcze raz jak wyglądała cala sytuacja i co mówią o niej zagraniczne media. Czy to dobrze, że Agata pożegnała się najpierw z Melanią, a nie z głową państwa USA. Czy może to jednak wbrew dyplomatycznemu protokołowi?

