Zbliżający się finał programu "Rolnik szuka żony" w TVP wywołał prawdziwą burzę emocji wśród widzów. Tuż przed premierą finałowego odcinka, Agata z 11. edycji programu, postanowiła odezwać się do swoich fanów, wywołując jeszcze większe napięcie i oczekiwania! Co przekazała?

Agata z "Rolnika" pokazała nagranie tuż przed finałem

Agata, 57-letnia uczestniczka popularnego show TVP, zgłosiła się do programu z nadzieją odnalezienia miłości po latach samotności. Jej relacje z dwoma kandydatami, Irkiem i Mirkiem, miały swoje wzloty i upadki, nie kończąc się dotychczas żadnymi rewelacjami. Jednakże, jak każda niespodzianka, historia Agaty wcale nie musi być skończona... Czy nadchodzący finał przyniesie nowe zaskoczenia? W ostatnim odcinku Agata i Irek zdecydowali się na relację przyjacielską - nie wiadomo natomiast, jak potoczyła się relacja rolniczki z Mirkiem, który już wcześniej opuścił jej gospodarstwo.

Co więcej, ku uciesze fanów, Agata udostępniła na Instagramie krótkie nagranie z wyjątkowego, przedświątecznego spotkania - tak zwanego "śledzika". Widać, że świąteczny klimat rozpoczął się z przytupem już na początku grudnia. Kto będzie towarzyszył Agacie podczas tego wieczoru? Być może rolniczka zdecyduje się ujawnić ten fakt i zabierze głos już po finale "Rolnik szuka żony"!

Pierwszy grudnia - pierwszy śledzik - napisała Agata z ''Rolnika''.

Zaledwie dzień przed finałowym odcinkiem Agata z "Rolnika" postanowiła podzielić się osobistą wiadomością na Instagramie: „Tymczasem zapraszam jutro na finał, oj będzie się działo”. Jej słowa sugerowały, że widzowie mogą spodziewać się powrotu dramatów i niespodziewanych zwrotów akcji, o których jeszcze nie wiedzieliśmy!

Nie tylko Agata zdecydowała się zabrać głos przed finałem. Sugestywne słowa padły także z ust Szymona, kandydata Wiktorii, który odniósł się do zakończonej już relacji rolniczki z innym kandydatem, Adamem. Takiego wyznania chyba nikt się nie spodziewał:

Nie mam zdania. Lecz szkoda, że im się nie udało. Bardzo im kibicowałem - napisał Szymon na Instagramie.

Czy finał odpowie na wszystkie nurtujące pytania widzów? Czy Agata znajdzie miłość, której szukała? Fani nie mogą się doczekać przyszłych aktualizacji i niespodziewanych zwrotów akcji, które z pewnością dostarczy finał 11. edycji programu.

Rezerwujemy czas na dzisiejszy wieczór o 21:20, by śledzić emocjonujące zakończenie tej edycji „Rolnik szuka żony”. Czy jesteście gotowi na to, co się wydarzy? Liczymy na wiele okazji do świętowania!

