Tego jeszcze nie było! Dorota z "Rolnik szuka żony" nie próżnuje. Partnerka Waldemara kilka miesięcy temu została mamą, ale wygląda na to, że ma naprawdę napięty grafik. Niedawno Dorota spotkała się z Ewą i udowodniła, że mają ze sobą dobre relacje, a teraz pozuje z Joanną z "Żony dla Polaka". Uwagę przyciąga ten jeden szczegół na jednym ze zdjęć!

Dorota z "Rolnik szuka żony" na spotkaniu z Joanną z "Żony dla Polaka"

Joanna, 39-letnia przedstawicielka handlowa z Lublina, była jedną z kandydatek Mariusza w programie "Żona dla Polaka". W trakcie show ich relacja była pełna napięć i różnic zdań, jednak ostatecznie Mariusz zdecydował się kontynuować znajomość właśnie z nią. Po zakończeniu programu Mariusz odwiedził Joannę w Polsce, a podczas finałowego odcinka zaprosił ją do Miami, co miało symbolizować chęć kontynuacji związku. Jednak po emisji finału okazało się, że ich relacja nie przetrwała próby czasu. Joanna w sesji "Q&A" na Instagramie ujawniła, że to ona zakończyła znajomość z Mariuszem, tłumacząc, że okazał się totalnie innym człowiekiem niż na wizytówce.

Obecnie Joanna nie utrzymuje kontaktu z Mariuszem. Skupiła się na swoim życiu prywatnym i zawodowym, a także na relacjach z innymi uczestniczkami programu. Joanna przyjaźni się z Basią, a teraz okazuje się, że spotkała się też z Dorotą z programu "Rolnik szuka żony". Tylko spójrzcie na ich wspólne zdjęcie!

Joanna z "Żony dla Polaka" pozuje z córeczką Doroty z "Rolnika"

Historia Joanny w "Żonie dla Polaka" pokazuje, że telewizyjne show nie zawsze kończą się trwałymi związkami, ale mogą być początkiem nowych przyjaźni i doświadczeń życiowych. Do tej pory to uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" udowadniali, że program nie tylko łączy ludzi, ale sprawia, że uczestnicy poznają przyjaciół, a teraz okazuje się osoby, biorące udział w randkowych hitach Telewizji Polskiej tworzą jedną wielką rodzinę. Dorota i Joanna właśnie to udowodniły.

Na jednym ze zdjęć Joasia z "Żony dla Polaka" trzyma na kolanach córeczkę Doroty z "Rolnika". Widać, że Dominika Marcelina też jest zachwycona wspólnym wyjściem z mamą do kawiarni i świetnie czuje się w objęciach Joanny. Tylko spójrzcie na ten uśmiech.

Spodziewaliście się takiego nieoczekiwanego spotkania? To zdjęcie rozczula do łez!

