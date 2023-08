Agata Duda zdążyła nas przyzwyczaić do swoich bardzo eleganckich stylizacji i idealnie ułożonej, krótkiej fryzury. Teraz, podczas obchodów Święta Wojska Polskiego, żona Prezydenta RP również zaprezentowała się w bardzo eleganckiej kreacji, jednak to jej odmieniona fryzura zwróciła szczególną uwagę. Metamorfoza Agaty Dudy podzieliła internautów - jedni są pod ogromnym wrażeniem, drudzy zaś mają wątpliwości, czy to aby na pewno korzystna zmiana. Zobaczcie sami, jak teraz wygląda żona Andrzeja Dudy!

Agata Duda zmieniła fryzurę

Agata Duda dotychczas raczej nie eksperymentowała ze swoim wizerunkiem i od lat była wierna swojej krótkiej, zaczesanej do tyłu blond fryzurze. Teraz jednak to się zmieniło! Żona Andrzeja Dudy pokazała się publicznie 15 sierpnia 2023 roku u boku swojego męża, by razem z nim wziąć udział w obchodach Święta Wojska Polskiego. Oczywiście tego dnia nie zabrakło fotoreporterów, którzy wykonali kilka nowych zdjęć Pierwszej Damie. W oczy od razu rzuca się odmieniona fryzura Agaty Dudy. Zobaczcie sami.

Piotr Molecki/East News

Jak możemy zobaczyć na nowych zdjęciach wykonanych przez fotoreporterów, żona Andrzeja Dudy najwyraźniej postanowiła zapuścić włosy. Zrezygnowała również z charakterystycznego zaczesania do tyłu i na obchodach Święta Wojska Polskiego zaprezentowała się w krótkim bobie. Pierwsza Dama postanowiła również nieco odświeżyć kolor włosów i zdecydowała się na cieplejszy odcień blondu.

Wojciech Olkusnik/East News

Gdy tylko najnowsze zdjęcia Agaty Dudy trafiły do sieci, oczywiście to właśnie odmieniona fryzura żony Andrzeja Dudy szybko przykuła wzrok internautów. Wielu z nich jest zachwyconych tą zmianą.

- Jak zawsze wygląda pięknie - Wygląda bardzo pięknie. Super - Ładnie wygląda - czytamy w sieci.

Niektórzy jednak piszą wprost, że metamorfoza Agaty Dudy nie przypadła im do gustu, bo w ich opinii dodała Pierwszej Damie lat.

- O jacie, kto jej taką krzywdę zrobił? Co za cytryna - Wygląda jak własna ciotka - twierdzą niektórzy internauci.

Piotr Molecki/East News

Głos na temat nowej fryzury Agaty Dudy zabrała również znana modowa ekspertka, Ewa Rubasińska-Ianiro. W rozmowie z "Faktem" stylistka przyznała, że w jej opinii zmiana fryzury, na którą zdecydowała się żona Andrzeja Dudy, jest bardzo dobra.

- Bardzo dobra zmiana. W końcu pierwsza dama zdecydowała się na krok, którego oczekiwali znani styliści. Ta nowa dłuższa fryzura bardzo odmładza i odświeża wizerunek. Doskonale pasuje do kształtu twarzy pierwszej damy - przyznała w rozmowie z "Faktem" Ewa Rubasińska-Ianiro.

A Wy, jak oceniacie tę zmianę?