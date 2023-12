Ta transmisja na żywo zakończyła się ogromnym zaskoczeniem dla widzów, ponieważ prezenterka zupełnie niespodziewanie pokazała na wizji środkowy palec. O tej wpadce nie da się tak szybko zapomnieć! O kim mowa i skąd ten gest? Koniecznie poznajcie szczegóły!

Nie da się ukryć, że telewizja na żywo rządzi się swomi prawami. Prezenterzy każdego dnia mają przed sobą konkretne zadanie, aby wypaść jak najlepiej i nie zaliczyć żadnej wtopy. Niestety to nie zawsze się udaje. Ostatnio w polskiej telewizji Marcin Prokop zaliczył wpadkę na wizji. Wszystko przez to, że porównał Dorotę Wellman do jednej z gwiazd TVP. Nie da się ukryć, że wówczas zrobiło się naprawdę nerwowo. Tym razem natomiast to wpadka zagranicznej gwiazdy obiegła świat!

Wszystko przez wydarzenie, jakie miało miejsce w telewizji BBC News. Wówczas znana prezenterka, Maryam Moshiri nie miała pojęcia, że jest już na wizji. Pozwoliła sobie więc na charakterystyczny gest, pokazując do kamery... środkowy palec! Ta szybko jednak zorientowała się, że wulgarny gest został zarejestrowany, a materiał jest emitowany w telewizji na żywo. Jak z tego wybrnęła? Natychmiastowo zaczęła kontynuować wydanie, jak gdyby nigdy nic się nie stało.

To oczywiście obiło się szerokim echem w mediach. Właśnie dlatego znana w Wielkiej Brytanii prezenterka BBC News musi się teraz gęsto tłumaczyć ze swojego zachowania. Ta opublikował na X - dawnym Twitterze, post, w którym próbuje wyjaśnić swój nieprofesjonalny i wulgarny gest:

Hej wszystkim, wczoraj, tuż przed wejściem na antenę, żartowałem sobie trochę z ekipą. Udawałam, że odliczam tak samo, jak wydawca odliczał do mnie, na palcach od 10 do 0. Kiedy dotarłam do 1, dla żartu pokazałam środkowy palec. Nie zdawałem sobie sprawy, że zostanie to uchwycone przez kamerę. To był prywatny żart z zespołem i bardzo mi przykro, że zostało to wyemitowane! Nie było to moim zamiarem i przepraszam, jeśli kogoś uraziłem lub zdenerwowałam. Tak naprawdę nie pokazywałam środkowego palca w stronę widzów ani nawet do żadnej osoby. To był głupi żart

wyjaśniła.