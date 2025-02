Agata z "Rolnik szuka żony" świętowała urodziny. Z tej okazji jej córka zwróciła uwagę na jeden ważny aspekt. To wzruszające, co stało się zaledwie rok temu i jak bardzo od tamtego czasu zmieniło się życie Agaty.

Reklama

Córka Agaty z "Rolnika" nagle o tym przypomniała

Agata z 11. edycji "Rolnik szuka żony" cieszy się dużą sympatią po swoim udziale w programie. Chociaż nie brakowało uwag w jej stronę, podczas emisji odcinków, rolniczce udało się zgromadzić wokół siebie całkiem sporą liczbę fanów. Chętnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się szczegółami nie tylko ze swojego życia, ale także od czasu do czasu, zdradza, co słychać u innych rolników, z którymi zdążyła się zaprzyjaźnić.

Agata z "Rolnik szuka żony" obchodziła własnie swoje urodziny, a jej córka w tym wyjątkowym dniu, przypomniała jej o spełnionym marzeniu, które jeszcze rok temu, nie do końca wydawało się osiągalne:

Mamuś przypominam życzenia z rok temu, miało to być w formie żartu a jednak udało się spełnić marzenie i wziąć udział w programie Rolnik szuka żony TVP. To tylko pokazuje, że marzenia się nie spełniają ale marzenia się spełnia! Ty jesteś tego żywym przykładem, dokładnie rok temu wysyłaliśmy zgłoszenie a dzisiaj jest co wspominać. A więc mamo, jeszcze raz życzę Ci zdrowia, miłości i pogody ducha a z resztą sobie poradzisz jak zawsze.

My również życzymy Agacie wszystkiego najlepszego.

Trudne doświadczenia Agaty z "Rolnik szuka żony"

Dzięki aktywności Agaty z "Rolnik szuka żony" w mediach społecznościowych, fani mają okazję ją lepiej poznać. Rolniczka podzieliła się m. in. trudnymi doświadczeniami z przeszłości. Około 13 lat temu jej gospodarstwo zostało dwukrotnie podpalone, co zmusiło ją do odbudowy majątku zamiast inwestowania w modernizację.

Dodatkowo podzieliła się trudnymi doświadczeniami związanymi z życiem miłosnym. Fani zastanawiali się, co spotkało Agatę, że dziś jest samotna i poszukuje miłości. Agata z "Rolnik szuka żony" wyznała, że straciła męża w tragicznym wypadku, zostając sama z dziećmi. Chociaż Agacie nie udało się w programie znaleźć drugiej połówki, nie ukrywa, że jest szczęśliwa z tego, że nawiązała tyle nowych znajomości, a niektóre z nich zamieniły się w przyjaźnie.

Tego jeszcze nie było w "Rolnik szuka żony"

Trwa nabór uczestników do 12. edycji programu "Rolnik szuka żony". Osoby prowadzące gospodarstwa rolne i poszukujące miłości mogą zgłaszać się do 28 lutego 2025 roku. Tym razem produkcja ogłosiła pewne zmiany. Do udziału w programie zaproszono już nie tylko rolników ale także: "hodowców, pszczelarzy, rybaków, pasterzy, sadowników lub adeptów innej części wiejskiej gospodarki".

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na oficjalnej stronie programu. Program, emitowany od 2014 roku, pomógł w stworzeniu 16 małżeństw i doczekał się narodzin 22 dzieci, z jednym w drodze. "Rolnik szuka żony" od lat cieszy się dużą popularnością, łącząc elementy reality show z dokumentem i przybliżając widzom codzienne życie na wsi oraz wyzwania związane z prowadzeniem gospodarstwa. Jesteście ciekawi nowych bohaterów?

Zobacz także:

Reklama