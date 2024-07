Andrzej Duda stanął w obronie swojej żony! Prezydent udzielił pierwszego od dawna, tak osobistego wywiadu w którym nie tylko broni Agaty Dudy, ale także wyznaje jej miłość i przyznaje, że... dochodzi do kłótni pomiędzy nimi. Andrzej Duda w rozmowie z redaktorem naczelnym "Super Expressu" zapewnił, że jego żona jest wzorową pierwszą damą. Prezydent zdradził również dlaczego Agata Duda nie chce zabrać głosu m.in. w kontrowersyjnej sprawie planowanego zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej?

Moja żona funkcję pierwszej damy wykonuje wzorowo. Jest osobą bardzo niezależną i to, że nie zabiera od początku głosu w sprawach politycznych, jest jej decyzją. Nie było łatwo jej przekonać do tej roli. Ale uznałem, że będzie wspaniałą pierwszą damą. Rolą pierwszej damy nie jest robienie polityki, bo to rola męża. Pierwsza dama jest osobą, którą powinna się starać świadczyć dobro. I moja żona to robi. Przyjęła sobie dwa obszary: sprawy społeczne, w tym przede wszystkim charytatywne, i kwestie edukacyjne.