Czułości Andrzeja Dudy i Marty Kaczyńskiej na obchodach 6. rocznicy katastrofy smoleńskiej wywołały wiele emocji! W sieci pojawiło się mnóstwo memów. Dlaczego? Prezydent i córka Lecha Kaczyńskiego powitali się czule, przez co internauci zaczęli zastanawiać się co ich łączy. Wszystko to podgrzały informacje, że Agata Duda tego dnia nie towarzyszyła swojemu mężowi w tak ważnych chwilach. W krypcie katedry na Wawelu obok Andrzeja Dudy zostało wolne miejsce, zarezerwowane dla pierwszej damy. To nie pierwszy raz, kiedy Marta Kaczyńska i Andrzej Duda są dla siebie tak życzliwi, ale to miło widzieć, że nawet w polityce zdarzają się miłe gesty. Z pewnością nie brakowało też sympatycznej wymiany zdań. Marta pojawiła się na obchodach w towarzystwie dwóch swoich córek. Internauci jak zwykle jednak nie zawiedli, a w sieci pojawił się filmik, na którym w spowolnionym tempie widać, jak głowa państwa i Kaczyńska się witają. Dodatkowo pod nagranie została podłożona piosenka "Take my breath away", co na myśl przywołuje romantyczne chwile. W komentarzach nie zabrakło właśnie takich uwag:

wow , wyszła z tego niezła komedia romantyczna Początek pasuje idealnie :)

Filmik z czułościami Marty Kaczyńskiej i Andrzeja Dudy

Marta Kaczyńska i Andrzej Duda na obchodach 6. rocznicy katastrofy smoleńskiej